Klart for ny rekordsommer på Geilo

NORGESFERIE: - Vi merker godt pådriv, og er positive til at Geilo også i år vil bugne av liv gjennom hele sommeren. Undersøkelser viser at opptil 2 av 3 nordmenn også denne sommeren skal feriere i Norge, og det merker vi godt, sier Roger Espeli, styreleder i Visit Geilo og administrerende direktør for flere av hotellene på Geilo,i en pressemelding.

I gågaten på Geilo er det allerede godt besøk med utenlandsgjester som har «tjuvstartet» sommeren. På turistinformasjonen merker de godt at grensene er åpnet.

- Det var virkelig en positiv opplevelse å måtte snakke engelsk igjen, sier Jiska Verhoeven, vertskap på turistinformasjonen på Geilo.

- Vi merker også en stor endring siden før Corona. Gjestene etterspør enda flere aktiviteter, og de planlegger å være på Geilo over flere dager enn før. De har fått med seg at Geilo har et stort mangfold av aktiviteter, og ønsker å oppleve så mye som mulig mens de er her.

Samler turistnæringen



Det siste er godt nytt for aktørene på Geilo. Flere melder om en rekordvinter etter at restriksjonene ble borte, med opp mot 25% økning i omsetningen siden forrige normalår i 2019. Nå ser det ut til at den positive trenden fortsetter. En stor årsak til dette er samlingen av de fleste av Geilos overnatting- og aktivitetstilbud som nå kan bookes enkelt og oversiktlig gjennom nettsiden Geilo.com.

Styrelederen i Visit Geilo ser positivt på årets sommertrafikk og venter stort besøk.

-Geilos beliggenhet midt mellom Oslo og Bergen og langs Rv7 med status som «nasjonal turistvei» over til Vestlandet, er det absolutt beste stoppestedet for familier på ferie i Norge. Her har vi et hav av aktiviteter, fra turløyper, sykkeløyper, zipline, badeland, klatrepark, rafting, shopping og mye mer. Et perfekt sted for baseferie! avslutter Roger Espeli.