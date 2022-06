Flytrafikken på vei mot gamle høyder i Tyskland

I mai registrerte flyplassen i Frankfurt 4,6 millioner reisende, en stigning på rundt 600.000 fra april. Tallene fra flyplassoperatøren Fraport viser en særlig sterk stigning i antallet fritidsreisende.

Tallet på reisende i mai er tre og en halv ganger så høyt som for et år siden, da pandemien fortsatt gjorde seg sterkt gjeldende. Men sammenlignet med mai 2019 er det ennå et stykke igjen. Årets tall er 26 prosent lavere.

Den økende reiseaktiviteten kommer mens luftfartsindustrien sliter med mangel på arbeidskraft. Fraport sier at tusenvis av arbeidsplasser ble kuttet under pandemien, og at problemet nå er å få tak i folk som kan jobbe.

Den tyske flykontrollen DFS opplyser at trafikken generelt nå er oppe i rundt 90 prosent av trafikken i 2019.

– I det travleste perioden overvåker våre operatører allerede flere flygninger enn før coronakrisen, sier en talsperson for DFS.