HURTIGRUTEN: Neste år er det 130 år siden Hurtigrutens første seiling, og selskapet vil bruke jubileumsåret til å tiltrekke seg enda flere norske og utenlandske turister til unike opplevelser langs norskekysten.

Svalbardekspressen var sist i drift i årene 1968 til 1982, og vil seile igjen fra juni 2023. Ruten går fra Bergen til Svalbard i sommersesongen.

Nordkappekspressen vil gå fra Oslo og Bergen til Honningsvåg i vintersesongen.

NOR-flaggede MS Trollfjord er skipet som skal besøke lokalsamfunn langs kysten og gi gjestene helt spesielle minner fra begge seilingene.

– Den historiske ruten mellom Bergen og Svalbard var en viktig livslinje mellom lokalsamfunnet på Svalbard og fastlandet. Nå gjenskaper vi denne ikoniske seilingen, og seilingene vil tradisjonen tro transportere både folk og varer mellom fastlandet og de fantastiske øyene, sier konsernsjef Daniel Skjeldam i Hurtigruten Group i en pressemelding.

Hurtigruten MS Trollfjord passerer Torghatten utenfor Brønnøysund i Nordland. Foto: Hurtigruten

Nye opplevelser langs Norskekysten



De nye rutene representerer et helt nytt opplevelsestilbud fra Hurtigruten Norge, som kommer i tillegg til de syv skipene i den tradisjonelle kystruten selskapet driver i dag. Seilingene vil by på helt spesielle mat- og drikkeopplevelser basert på de beste lokale råvarene norskekysten har å by på.

I tillegg vil MS Trollfjord frakte gods mellom havner på begge rutene, blant annet mellom fastlandet og Svalbard. Skipet skal gjennomgå en betydelig oppgradering av både lugarer og fellesområder før det settes inn i de nye rutene.

Svalbardekspressen Ruten vil gå mellom Bergen og Svalbard. På veien vil skipet etter planen besøke Åndalsnes, Træna, Stokmarknes, Tromsø, Honningsvåg, Bjørnøya, Longyearbyen, Ny-Ålesund, Senja, Svolvær, Brønnøysund, Ålesund og Urke i Hjørundfjorden. Er en gjenopplivning av den historiske ruta Svalbardekspressen, som var i drift fra 1968 til 1982. Skipet vil ta med gods. Reisen varer i 15 dager (14 netter om bord) Blir drevet fra mai til september (første avgang 3. juni 2023)

Ikoniske opplevelser langs norskekysten

Svalbardekspressen vil blant annet seile innom Træna, Lofoten, Senja og Bjørnøya på turen mot Longyearbyen og Ny-Ålesund på Svalbard. Svalbardruten skal gå mellom mai og september fra og med 2023, mens vinterruten mellom Oslo og Nordkapp går fra oktober til mai.

– Det helt spesielle med vinterruten er at det blir det aller første skipet i Hurtigruten Norge med regulær oppstart i Oslo. Da vil reisende kunne oppleve kysten fra Norges sørligste til nordligste punkt, helt fra Lindesnes til Nordkapp, sier administrerende direktør Hedda Felin i Hurtigruten Norge.

– Så er det ekstra gledelig at vi ansetter over 100 nye sjøfolk, blant dem både kokker, servitører, matroser og maskinbesetning, sier Felin.

MS Trollfjord Skipet er i dag erstaningsskip i rutetrafikken mellom Bergen og Kirkenes Blir i 2023 satt inn i de nye rutene Svalbardekspressen og Nordkappekspressen MS Trollfjord er klargjort for tilkobling til landstrøm. Skipet vil i 2023 ha installert toppmoderne rensesystemer for både grå-, svart- og ballastvann. Vil i 2024 få nytt SCR-system som kutter NOx-utslipp med 80 prosent. Planlagt oppusset: 2023 Byggeår: 2002 Skipsverft: Fosen Mekaniske Verksted Senger: 576 Bruttotonnasje: 16 140 Lengde: 135,75 m Skipsbredde: 21,5 m Fart: 18 knop

En av suitene på hurtigruteskipes MS Trollfjord. Foto: Hurtigruten

Tar seg tid på stoppestedene



Nordkappekspressen vil seile innom flere havner som ikke er en del av den tradisjonelle kystruten mellom Bergen og Kirkenes, blant dem Farsund, Kristiansand, Åndalsnes, Alta og Lødingen.

Begge sesongrutene skal by på et rikt utvalg av aktiviteter, både på land og på vann. Det legges opp til lengre stopp i hver havn, i gjennomsnitt rundt seks timer.

– Turisme skal komme lokalsamfunn til gode. Disse rutene gir mulighet til å ha lengre stopp enn Kystruten, og det bruker vi til å la gjestene våre oppleve enda mer av de herlige stedene vi stopper – og handle, spise og kose seg der. Vi skal skille oss ut fra de store hvite cruiseskipene ved at lokal verdiskapning er en sentral del av opplevelsene vi tilbyr, sier Felin.

Nordkappekspressen Går mellom Fastlands-Norges nordligste og sørligste steder, Nordkapp og Lindesnes Hver rundtur vil enten starte eller bli avsluttet i Oslo. Den andre snuhavnen vil være Bergen, så annenhver reise starter i enten Bergen eller Oslo og avsluttes i den andre snuhavnen. Underveis vil skipet besøke Kristiansand, Lindesnes, Farsund, Haugesund, Hardangerfjorden, Ålesund, Brønnøysund, Svolvær, Stokmarknes, Tromsø, Honningsvåg/Nordkapp, Alta, Lødingen, Rørvik og Molde. Skipet vil ta med gods. Reisen varer i 13 dager (12 netter om bord) Blir drevet fra september til mai (første avgang 26. september 2023)

Svalbardekspressen var sist i drift i årene 1968 til 1982. Her er gjester fra MS Lofoten ute i tenderbåt på Svalbard. Foto: Hurtigruten Norge / Hurtigrutemuseet

En potensiell turistmagnet

Innovasjon Norge mener seilasene er skreddersydd for kvalitetsbevisste turister som vil ha det beste Norge har å by på.

− Det nye konseptet til Hurtigruten Norge byr på det beste av Norge både i form av aktiviteter, naturopplevelser og i matveien. Turister er gjerne på leting etter autentiske opplevelser, og det får de mye av i løpet av disse seilasene. Begge rutene har potensiale til å havne høyt opp på bucketlisten til mange turister, både norske og utenlandske, sier Håkon Haugli, administrerende direktør i Innovasjon Norge.

Sommerseilasene vil gå over 15 dager, mens vinterseilasene vil vare 13 dager.

Det vil ikke være anledning til å reise mellom enkelthavner på norskekysten som følge av offentlige løyvekrav. Man kan imidlertid bestille hel eller halv rundtur på seilingene.