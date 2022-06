Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Lørdag.



HOTELL: Norske kapitaleiere elsker hotell, enten de heter Stordalen, Ringnes eller Rivelsrud. Men også en rekke andre av landets 400 rikeste har ett eller flere hotell i porteføljen.

Internasjonale hotellkjeder har fått føle på nordmenns forkjærlighet for resepsjoner og rom til utleie. Det har vært vanskelig for utlendinger å etablere seg i det norske markedet.

En som kanskje har fått en overdose av denne kjærligheten, er investoren Erik Berg fra Molde. Gjennom 20 år har han samlet 22 spesielle hoteller i kjeden Classic Norway.

Og de har holdt fasaden oppe gjennom pandemien.

Alle som har forsøkt å booke et hotell i det siste, enten i Norge eller i utlandet, vet to ting: Prisene er solide og mye er fullbooket.

Stephen Meinich-Bache tok over ledelsen av Classic Norway vinteren 2020, etter mange år som leder for driftsselskapet i First Hotels. Han kan melde om mulig all-time high.

– Det ser lyst ut for 2022. Vi måler mye mot 2019, som er det siste normalåret. Og sammenlignet med det ser det veldig positivt ut. Juni og august ser ut som all-time-high for oss.

Mot Nord: Henningsvær Bryggehotell er en perle i Lofoten. Foto: Classic Norway

Unntaket er juli, som ble en ekstrem måned i corona-årene.

– Vi hadde ekstreme utslag i 2020 og 2021 for juli, da nordmenn ferierte i Norge, sier Meinich-Bache.

Sammenlignet med det nivået er juli i år noe lavere, men absolutt på høyde med tidligere normalår.

Selv bor Meinich-Bache i Rælingen, men understreker at hovedkontor er i Molde og distriktskontoret i Oslo.

– Vi greier å tjene penger i år. Vi skal levere et plussresultat for 2022, både i driftsselskapet og eiendomsselskapet, sier Meinich-Bache.

Han bekrefter at prisene er solide:

– I tidligere kriser har aktørene gjerne reagert med en priskrig. Det var ikke der slaget sto nå. At vi tør å ta oss betalt er et fremskritt for bransjen. Dagens priser er fortsatt ikke høye. Det koster mer for et middels bra hotell i Paris eller London, sammenlignet med noen av våre perler, sier hotellsjefen.

Fra First: Stephen Meinich-Bache tok over ledelsen av Classic Norway vinteren 2020 Foto: Classic Norway Hotels

Resultatene ble ikke så ille som fryktet under pandemien. I 2020 havnet hotellkjeden med et moderat, negativt resultat. I 2021 ble det plussresultat både for driftsselskapet og konsernet.

Inflasjonen har nådd kjøkkenet i hotellbransjen.

– Våre driftskostnader øker, og det må vi kompensere for.

Gjestelisten er også denne sommeren dominert av nordmenn. Det er generell vekst i nordmenn som reiser kort. Det individuelle weekendmarkedet har hatt mye fremgang.

Tyske turister er på full fart tilbake. Classic Norway venter fortsatt på amerikanerne.

– Men jeg tror de kommer.

Det samme kan ikke sies om gjester fra Asia.

– De kommer ikke.

I starten av mai kunne hotellrådgiver Peter Wiederstrøm melde om overraskende sterke tall for den norske hotellbransjen.

– Nå er aktivitetsnivået, uttrykt i hotellrombelegg (kapasitetsutnyttelse), på nivå og til dels høyere enn 2019. I alle fall når vi legger april til grunn. Romprisene er også på et meget godt nivå, sett fra bransjens ståsted.

Han bruker også 2019 fordi det er det siste normalåret.

– At årets april-tall er langt, langt bedre enn tilsvarende for 2020 og i stor grad 2021, er nå én ting. Men at man skulle havne såpass mye foran 2019-nivået er særdeles positivt.

– Investeringslysten og optimismen er stor, skriver Wiederstrøm.

Ut mot havet: Håholmen Havstuer er blant de mer eksotiske destinasjonene i porteføljen. Foto: Classic Norway

Har samlet hoteller i 20 år

For ti år siden satte Erik Berg seg ned i Bibliotekbaren på Hotel Bristol i Oslo for å forklare Finansavisen hva han hadde i ermet.

Han hadde bygget opp sin egen sjarmerende og tapsbringende portefølje av historiske hoteller. Det var en investering for fremtiden, gjort med hjertet.

Senere annonserte han fusjon med Knut Klosters portefølje med historiske hoteller, som i mange år gikk under navnet «Det virkelig gode liv». Denne hotellkjeden har vært en gjenganger i Finansavisens spalter på grunn av sine solide underskudd.

Den gangen eide familieselskapet Berg Invest 75 prosent av selskapet, mens Knut Koster eide resten. I dag er eierskapet et helt annet.

Stein Erik Hagens Canica eier 47,5 prosent, mens Erik Berg og Berg Invest har en tilsvarende andel av holdingselskapet.

Nordvest: Midt mellom Ålesund og Trondheim, langt ut mot havet, ligger Håholmen Havstuer. Foto: Classic Norway

Flere på Østlandet

Det startet med bare to hoteller. Hustadvika Gjestegård og Bjorligard Hotell var de første hotellene for kjøpmannsfamilien Berg.

I dag teller porteføljen hele 21 hoteller. I Lofoten finner vi Reine Rorbuer, Henningsvær Bryggehotell og Nyvågar Rorbuhotell. På Vestlandet står Gloppen Hotell og Sagafjord Hotel.

På Sørlandet finner vi bare ett hotell; Strand Hotel Fevik.

På Nordvestlandet ligger Classic Norway-hotellene på rekke og rad: Angvik Gamle Handelssted, Finnøy Havstuer, Flatflesa Fyr, Grand Hotel Bellevue, Molde Fjordstuer, Utsikten Geiranger, Hustadvika Gjestegård, Håholmen Havstuer, Korsholmen, Ona Havstuer og Valldal Fjordhotell.

Det er først i det siste at kjeden har begynt å ta en jafs av Østlandet og Innlandet.

Refsnes Gods og nyrenoverte Mølla i Lillehammer er blitt med ganske nylig.

Petter Olsens relativt tidkrevende byggeprosjekt, Ramme gård, åpnet i fjor etter en byggeperiode på seks år. Ramme fjordhotell, som det nå er blitt hetende, er blitt en del av Classic Norway.

Det siste tilskuddet til familien er Skarsnuten Hotell i Hemsedal.

Hjelp søkes

Det er mange resepsjoner, kjøkken og barer som skal bemannes.

– Rekruttering er alltid en utfordring. Nå har det vært ekstra krevende. Heldigvis har vi det litt lettere enn mange andre, da vi har mye arbeidskraft som bor i distriktene og har lavere turnover.

– Kunne bransjen gjort noe annerledes under pandemien?

– Jeg er imponert over stayerevnen og motivasjonen som bransjen har holdt gjennom de siste to årene. Jeg hadde trodd flere skulle kaste inn håndkleet. Jeg tror mange har brukt tiden til å jobbe med produktene sine og skapt et bedre reiselivsprodukt totalt. Så blir det spennende å se hvordan bransjen greier å forvalte dette fremover.