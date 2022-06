Bygde episk utedo!

FRILUFTSLIV: Alexander Raknes og Kristian Qwist valgte å si opp jobbene sine i Google midt under pandemien for for å satse alt på å bygge et reiseselskap som kunne gjøre camping, glamping og andre naturnære ferieopplevelser mer tilgjengelig og miljøvennlig for folk flest.

– Vi ønsker at enda flere folk kan oppleve magien av overnattinger i naturen, men vet at mangel på toalettfasiliteter kan være en barriere for mange. Derfor ønsket vi å bygge en spektakulær toalettopplevelse som en slags påminnelse om at det finnes andre alternativer enn å sette seg ned bak en busk, forteller Alexander Raknes, grunder av Campanyon, i en pressemelding.

Gründer Alexander Raknes tester fasilitetene i Hellesylt

- Verdens vakreste doopplevelse



Ideen om å sette opp verdens vakreste doopplevelse som utgangspunkt for deres første kampanje kom da de leste om norske turister som gjorde sitt fornødne i den norske naturen første sommeren under pandemien

– Å bygge verdens mest episke utedo er en annerledes måte å markedsføre tjenesten vår. Om toalettet motiverer folk til å dra på campingtur i sommer er vanskelig å si, men jeg tror nok at stuntet får flere til å åpne øynene for kombinasjonen vakker natur og komfortable fasiliteter. Og jeg har faktisk selv prøvd utedoen og kan skrive under på at det er en fantastisk utsikt, forteller Raknes som sier at utedoen vil være i drift hele denne sommeren.

Undersøkelse om toalettvaner

Campanyon har nylig kjørt en spørreundersøkelse for å kartlegge nordmenns vaner på tur. Nesten halvparten av befolkningen (48%) har oppgitt at det er viktig å ha tilgang på et toalett når de er ute i naturen. I tillegg mener 3/4 at det er viktig å ha ro når de er på do.

– At nordmenn er opptatt av komfort og gode fasiliteter også ute i naturen er en trend vi har observert over lengre tid. Likevel var det overraskende at så mange som nesten 50% mener det er viktig å ha tilgang til toalett. Av geografiske forskjeller ser vi blant annet at Nordlendinger er mest åpne for å dra på tur uten tilgang til toalettfasiliteter (67%). Folk som bor i byer ønsker også i større grad toalettilgang enn de som bor i distriktene, så det blir spennende å se hvor de som booker ulike overnattinger på Campanyon.com er fra, avslutter Raknes med et smil.