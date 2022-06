TOG: Det er kun en drøy uke siden den tragiske ulykken der en ung mann mistet livet på en planovergang i Midtre Gauldal i Trøndelag.

– Det er forferdelig når slike hendelser skjer. Vi skal jobbe for å redusere ulykkene på planovergangene, sier Pål Buset, prosjektleder i Bane NOR, i en pressemelding.

I dag er det den internasjonale planovergangsdagen ILCAD (The International Level Crossing Awareness Day). Bane NOR vil bruke anledningen til å fortelle om hvor i landet det er flest hendelser og nestenulykker, og informere om hva som er viktig å huske på når du skal krysse jernbanen.

I dag topper Nordby (ved Jessheim), Larvik, Tønsberg og Røros den lite hyggelige tabellen over planoverganger med flest regelbrudd og feil fra trafikantene.

Voksne må være rollemodeller

Buset minner om at de fleste ulykkene kunne vært unngått.

– Det verste vi ser er når voksne tar med seg barn over planoverganger der bommen har gått ned og det blinker rødt lys. Vi må være rollemodeller for ungene og forklare dem at dette kan være farlig. Vi må tåle å vente noen ekstra minutter som fotgjenger eller bilist til toget har kjørt forbi, sier Buset.

Han sier at skilting, bommer, lys- og lydsignaler fra de sikrede anleggene gir tydelige beskjeder om når du kan krysse.

– De fleste hendelsene skjer på planoverganger med utstyr som tydelig varsler når toget kommer. Nå ber vi folk om hjelp til å følge reglene, og snakke med barna sine om det samme. Dessverre ser vi at mange går over mens de stirrer ned i mobilskjermen, eller har øretelefoner med musikk. Når du er ute i trafikken, må du være oppmerksom og bruke de sansene du har, sier prosjektlederen.

– Kjører du bil, skal du stoppe bilen, skru av motoren og rulle ned vinduet for å lytte sier prosjektleder Pål Buset i Bane NOR. Foto: Anne Mette Storvik, Bane NOR

Mange hundre tonn i høy fart

Da jernbanen ble bygget ut var planovergangene løsningen som skulle sikre folk adgang og tilgjengelighet på tvers av sporene.

Siden den gang har vi jobbet for å erstatte flest mulig av disse anleggene med såkalt planfri kryssing – der veien enten går over jernbanen i bru eller under skinnegangen. På 1950-tallet fantes det om lag 8600 planoverganger. I dag er tallet redusert til 3469 planoverganger.

1460 av disse er planoverganger uten veisikringsanlegg, altså såkalte usikrede planoverganger. Alle ligger ved private veier, og ved flere av de usikrede overgangene er det kun noen få passeringer i året. Her gjelder prinsippet om å stoppe, se og lytte.

– Kjører du bil, skal du stoppe bilen, skru av motoren og rulle ned vinduet for å lytte, sier Buset.

Toget kan holde langt over 100 kilometer i timen, det veier flerfoldige hundre tonn og kjører med metallhjul på metallskinner.

– Du trenger ingen grad i fysikk for å forstå at toget bruker fryktelig lang tid på å bremse og stoppe, og det kan heller ikke svinge unna, avslutter Buset.

Har du bruk for en rask, lettfattelig og morsom innføring i jernbanens gleder og farer, kan du klikke deg inn på Banorama.no. Der kan både voksne og barn tilegne seg nyttig kunnskap, få repetert gammel lærdom og avslutte med en jernbane-quiz.

Her gjøres det flest feil

På disse planovergangene har det skjedd flest hendelser og nestenulykker de siste fem årene (2017-21):

Nordby planovergang, Hovedbanen (Viken)

Larvik planovergang, Vestfoldbanen (Vestfold og Telemark)

Tønsberg planovergang, Vestfoldbanen (Vestfold og Telemark)

Røros stasjon, Rørosbanen (Trøndelag)

Dal planovergang, Hovedbanen (Viken)

Alnabru godsterminal, Hovedbanen (Oslo)

Tynset planovergang, Rørosbanen (Innlandet)

Kvål planovergang, Dovrebanen (Trøndelag)

Mjøndalen planovergang, Sørlandsbanen (Viken)

Rundkjøring Arna G, Bergensbanen (Vestland)

Hamjern planovergang, Dovrebanen (Innlandet)

Stjørdal stasjon, Nordlandsbanen (Trøndelag)

Verdal planovergang, Nordlandsbanen (Trøndelag)

Kråkstad planovergang, Østfoldbanen østre linje (Viken)

Tomter planovergang, Østfoldbanen østre linje (Viken)

Drømtorp planovergang, Østfoldbanen østre linje (Viken)

Stokke planovergang, Vestfoldbanen (Vestfold og Telemark)

Braskereidfoss planovergang, Solørbanen (Innlandet)

Finse planovergang, Bergensbanen (Vestland)

Melhus stasjon, Dovrebanen (Trøndelag)

- Barn i sporet viste fingeren til toget



Disse tekstutdragene er hentet fra Bane NORs avviksrapportering Synergi. Her meldes det inn fra togførere og øvrig jernbanepersonell om uønskede hendelser, nestenulykker, feil og mangler.

Bergensbanen: En mopedist prøvde å kjøre mopeden sin i sporet fra Espelandshallen planovergang mot Lone planovergang. Mopedisten ble stoppet i forsøket, og fikk tilsnakk.

Dovrebanen: 4-5 barn ved/i sporet ved Hofstad planovergang mellom Søberg og Melhus. Den ene stod i sporet på planovergangen og viste fingeren til toget før han fjernet seg.

Gjøvikbanen: Toget kjører inn i høyre kurve ved Nygard stasjon, da fører ser en mann 2-3 meter fra sporet på venstre side. Mannen er på vei mot og over sporet. Fører drar fullbrems, og gir et langt signal «tog kommer». Mannen løper over sporet og får akkurat huket seg under bommen på høyre side da toget passerer. Fører ser i speilet at mannen står på rett side av bommen, og er nok noe oppskaket da han står og holder seg fast i bomarmen.

Hovedbanen: Toget måtte ta nødbrems fordi det sto en ung gutt og «lekte» seg i sporet. Det sto også flere ved siden av. Han sto mellom bommene og hoppet vekk når toget kom.

Kongsvingerbanen: Toget melder om nestenpåkjørsel ved den andre usikrede planovergang sør for Sander, retning Oslo. En gutt på sykkel på ene siden av sporet. Moren kommer løpende etter på andre siden av sporet. Moren ble nesten truffet av toget. Toget stoppet og bekrefter at ingen ble skadet.

Nordlandsbanen: Fører melder om at en person med barnevogn gikk mellom bommene når toget kjørte fra Verdal.

Ofotbanen: Rett før passering av planovergang på Narvik Stasjon, kom to personer mot planovergang, en voksen og et barn. Jeg gav signal «tog kommer». Personene stoppet opp før planovergang, så på toget mitt, deretter tar den voksne personen den andre i handa og løper over planovergangen. Jeg gir umiddelbart ett langt signal «tog kommer», og ser at de kommer seg over, før jeg rekker å tenke på å bremse.

Raumabanen: Meldte om nestenpåkjørsel av bil mellom Lesjaverk og Bjorli. Toget måtte ta fullbrems for å unngå sammenstøt.

Rørosbanen: Toget holdt på å kjøre på et hundespann ved en planovergang mellom Opphus og Koppang.

Solørbanen: Bil kjørte over planovergangen på Braskereidfoss mens bommene var på vei ned. Bilen kom kjørende litt fort fra vestsiden. Fører fikk litt panikk og rakk ikke bremse ned og stoppe foran planovergangen. Så han ga på litt for å komme under bommen som var på vei ned slik at han ikke kjørte på den. Kjørte så videre og forsvant.

Sørlandsbanen: Skoleelev, antatt ca. 8-9 år, syklet mellom bommene som lå nede.

Vestfoldbanen: En voksen og ett barn går under bommen og krysser sporet mindre enn 100 meter foran toget.Det blir varslet med signal «tog kommer» når personene skal til å krysse sporet. Personene overser dette og fortsette over.

Østfoldbanen, vestre linje: Toget melder om at to biler prøver å passere før toget ved en planovergang mellom Berg og Skjeberg.Den ene bilen passerer og den andre bilen må bremse for å unngå sammenstøt med toget.

Østfoldbanen, østre linje: En person gikk over planovergang rett før toget kom kjørende. Så ned i telefon i det han gikk over. Mellom Kåen og Rakkestad.