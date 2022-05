I nesten 30 år har Vilja, tidligere Jomfrureiser, arrangert aktive reiser for kvinner. Hittil har 50 000 kvinner reist til 300 destinasjoner i 100 land. 23 av reisene etter pandemien ble raskt utsolgt og mange av turene har kun få ledige plasser. Vilja tror at gruppereiser vil bli en økende trend fremover.

Egentid etter pandemi

Om lag 1/3 av norske kvinner jobber i helse- og omsorgssektoren, som hadde økt risiko for smitte under pandemien. I samme periode tok kvinner som jobbet hjemmefra hovedandelen av barnepass og husarbeid.

- Etter disse årene er det klart at kvinner trenger en pustepause for å fylle opp egne lagre, sier Charlotte Ehde-Eliassen i en pressemelding.

Hun legger til:

- Hos Vilja velger kvinner både yogareiser, treningsreiser og kulturreiser, alt etter hva de har behov for etter intense år. Vilja er mer enn en reise. Når kvinner reiser med oss, møter de nye mennesker, bor på unike hotell og ikke minst får de alt fra en langhelg til to uker hvor de kun har seg selv å tenke på. Vi mener at når kvinnen har det bra, har alle dem rundt henne det enda bedre.

Kvinner på tur. Foto: Vilja

Zanzibar og vandringsreiser er i vinden

Vilja arrangerer hele 94 reiser i år, både i Norge og utenlands. Charlotte sine reiser er populære. Zanzibar er en attraktiv destinasjon som Vilja arrangerer reiser til flere ganger i året. I tillegg er vandrereiser stadig mer populært, og Vilja arrangerer fotturer blant annet i Norge, Georgia og Serbia.

Dette er blant de mest populære destinasjonene til Vilja i år:

Pustereiser i Italia

Aktiv ferie på Zanzibar

Kroatia, hvor Vilja har ulike ferier som sykling, skjærgårdscruise og meditasjonsreise.