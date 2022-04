HOTELL: - Dette er en merkedag for oss i Scandic Norge. Vi har stor tro på Tromsø som destinasjon, og med dette prakthotellet får vi en enda sterkere tilstedeværelse i området. Dette blir spydspissen i et utrolig spennende byutviklingsprosjekt, og vi gleder oss til å komme i gang, sier direktør for forretningsutvikling og tekniske tjenester i Scandic Norge, Wendel Holdener i en pressemelding.

Prosjektet han sikter til er Vervet, det gamle skipsverftsområdet som nå er i ferd med å forvandles til en splitter ny bydel. Området ligger sentralt til i Tromsø, med utsikt mot skipsleia, Ishavskatedralen, Tromsdalstinden og mye mer. Her vil det være restauranter, kafeer, utesteder og butikker, og det etableres også et betydelig antall leiligheter.

SKYBAR TROMSØ: Scandic Vervet Tromsø - restaurant bar 10 etasje. Foto: Oslo Works

Nord-Norges største hotell

Det er også her det nye Scandic-hotellet skal stå klart i løpet av vinteren 2024/2025. Hotellet retter seg primært mot ferie- og fritidsreisende, men ambisjonen er også at dette skal bli et naturlig samlingspunkt for byens befolkning.

Scandic Vervet Tromsø vil strekke seg over 12 etasjer og 16 500 kvadratmeter, og dermed være Nord-Norges største hotell. Her vil det komme cirka 305 gjesterom, hvor om lag 40 er suiter, samt kurs- og konferansefasiliteter til å huse 350 personer.

I tiende etasje er det planlagt «skybar» og restaurant, hvor kulinariske opplevelser vil rammes inn av en spektakulær panoramautsikt mot både nord, sør og øst. Det vil også etableres en stor og moderne takterrasse med mat- og drikkeservering.

Takterrasse blir det også på taket av femte plan. Her får hotellets gjester tilgang til en løpebane av tartan, petanque-bane, solsenger og nordlyskikkerter. Det vil også etableres en velværeavdeling med dampbad, sauna, kuldekulp og boblebad. På bakkeplan vil det være restaurant og frokostsal med uteservering på sørsiden.

VINTERLOOK: Det planlagte hotellet Scandic Vervet Tromsø Foto: Oslo Works

Inspirert av ekspedisjonene

Både bydelen og hotellet er sterkt inspirert av fangst-, forsknings- og turistekspedisjonene til arktiske og antarktiske strøk på tidlig 1900-tall. Da Roald Amundsen planla sin velkjente ekspedisjon mot Nordvestpassasjen, kjøpte han jakten Gjøa i Tromsø, og ga skipsverftet i oppdrag å forsterke fartøyet. Verftets arbeid og innsats er behørig omtalt i boka «Nordvestpassasjen».

- Denne rike historien vil gå som en rød tråd gjennom hotellet, og speiles i både materialvalg, farger, interiør og romnavn. Området vi nå skal etablere oss i har en unik historie, og forhåpentligvis vil Scandic Vervet Tromsø bidra til at det får en ny vår og at nye, flotte opplevelser skapes, sier Holdener.

- Med dette fantastiske hotellet befester vi vår posisjon som ledende i Nord-Norge, og ikke minst i Tromsø. Vi har allerede to flotte hoteller i byen, og med dette nye tilskuddet blir tilbudet vårt fullkomment, sier administrerende direktør i Scandic Norge, Asle Prestegard.

LOBBY: Scandic Vervet Tromsø slik den kan bli. Foto: Oslo Works

Eiendomssjef Ørjan Ånesen hos Totaleiendom er glad for å ha kommet til enighet med Scandic Norge om en avtale, og beskriver det nye hotellet som den siste brikken i arbeidet med å gjøre Vervet til en komplett bydel.

- Vervet har vært en kjempesuksess til nå, og vi har lykkes med å skape god aktivitet i bydelen. Med etableringen av dette unike hotellet håper vi å ta ytterligere steg. Vi ønsker å gi noe tilbake til Tromsøs befolkning gjennom alt vi foretar oss her, og med Scandic Vervet Tromsø vil vi få en enda mer levende bydel, sier Ånesen.

Byggingen av Scandic Vervet Tromsø starter etter planen om seks måneder. Hotellet vil bli Svanemerket, og som et av svært få hoteller sertifisert som BREEAM-NOR Excellent. BREEAM-NOR er Norges fremste miljøsertifisering for bygg.