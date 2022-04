HOTELL: Med nytt navn, 46 nye gjesterom, oppgraderte rom med nytt klimanlegg, nye konferansefasiliteter og snart ny restaurant, er det som et helt nytt hotell Quality Hotel Grand Larvik gjenåpner 29. april. Hotellet blir selve hjertet i Grandkvartalet, knytepunktet mellom havna og sentrum.



– Vi gleder oss til endelig å åpne dørene igjen. “Den gamle dame” har funnet ungdomskilden, og er igjen klar for å ønske byens befolkning velkommen til de store og små feiringene. Med de nye fasilitetene og fornyelsene, vil gjestene oppleve at vi er blitt som et helt nytt hotell for både tilreisende og for Larvik, sier Andreas Nilsson, daglig leder for Grandkvartalet og administrerende direktør for Quality Hotel Grand Larvik i en pressemelding.



Dobbeltrom ved nyåpnede Quality Hotel Grand Larvik.

Nytt møtested i Larvik

Den nye storsalen har kapasitet til 250 konferansegjester. I tillegg er det også seks andre møterom med kapasitet til mellom 6-50 personer. I pausene kan man spise så mye popcorn og softis man vil i det nye, store mingleområdet.



– Dette gjør at Larvik rykker opp en divisjon som konferanseby. Vi kan nå huse langt større arrangementer enn tidligere, og vi ser allerede at vi sammen med Farris Bad og andre samarbeidspartnere er blitt mer attraktive som by, og at vi utfyller hverandre, forteller Nilsson.



Utsikt fra et av rommene ved Quality Hotel Grand Larvik.

Bredt tilbud

I Grandkvartalet kommer det butikker, restauranter, kafeer og leiligheter, alt med hotellet i sentrum. Hotellets nye interiør henter inspirasjon fra havet, svabergene, bøkeskogen og alle de flotte strendene i Larvik. I hovedbygget finner man restauranten Grand Bistro, mens i tilbygget kommer det et helt nytt kafé- og restaurantkonsept.



– Det er som å få et helt nytt hotell inn i porteføljen, og vi er stolt og takknemlig for at de fortsetter det lange og gode samarbeidet med oss i Quality Hotel. Våre gjester får et fantastisk tilbud med strålende beliggenhet - rett ved jernbanestasjonen og med utsikt over havet, sier Elisabeth Saupstad, driftsdirektør for Quality Hotel Norge.