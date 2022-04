TOG: Fra 1. mai ønsker SJ de minste velkommen om bord i nyoppussede lekerom i togene som trafikkerer Nordlandsbanen og Dovrebanen.

Den offisielle lanseringen av det første lekerommet som er ferdig oppusset ble gjort av fylkesordfører i Trøndelag fylkeskommune Tore O. Sandvik på Trondheim Sentralstasjon forleden. Med god hjelp av barn fra Tiriltoppen barnehage klippet han den røde snoren og lekerommet er klart til å tas i bruk.

– Det er flott at SJ Norge satser på lekevogner i sine tog. Tog er en miljøvennlig måte å reise på og med lekevogn i togenes familievogn blir togreisen ekstra spennende for barna, sier fylkesordfører i Trøndelag fylkeskommune Tore O. Sandvik i en pressemelding.

– Når barna kan leke seg frem på togturen blir reisen lettere også for foreldrene, noe jeg vet alt om som selv har fire barn, avslutter Sandvik.

Tema fra bokserien Nordlys



I de nyoppussede lekerommene vil det være elementer fra bokserien Nordlys som er en portalfantasy med røtter i norsk folketro, bøker fra samme serie, en liten modelljernbane og forskjellige leker i tre, samt TV-skjermer med underholdning for de minste. I kaféen selges SJs junior pose med mat, snacks og drikke.

– Vi fyller lekerommene med bøker, media og leker, og vi lager spennende skattejakt på toget, samt tilbyr SJ Junior-meny i kaféen, forteller administrerende direktør i SJ Norge Rikke Lind. Vi leverer et produkt for reisende med barn som gjør at reisen bokstavelig talt går som en lek, sier Lind som ønsker både store og små reisende velkommen om bord.

Lekerommene er i familievognene våre og disse går i alle våre tog på Dovrebanen mellom Trondheim – Oslo, og på Nordlandsbanen mellom Trondheim – Bodø.

Nordlysserien Bli med på en spennende reise til det eventyrlige Norge i tegneserieromanene Nordlys! Helt siden den første boka Reisen til Jotundalen kom i 2018, har serien toppet bestselgerlistene og den første boka vant både Arks barnebokpris, Pondus-prisen og Barnas bokpris. Nå er den nye boka Nordlys; Portaltreet: del 1 i salg og det avsluttende kapittelet av Sonjas reise til Jotundalen står i kampens tegn! I Nordlys-serien møter vi 14 år gamle Sonja og trollgutten Espen som reiser på nordlyset og kommer til et Norge som ikke er likt noe vi ser til daglig, men som likevel finnes i alle som har sett nettopp nordlyset. Forfatter er MALIN FALCH FØDT 6. januar 1993, Trondheim Profil: Malin Falch – Store norske leksikon (snl.no)

Totalt er det 11 stk. familievogner med lekerom. 6 vogner som skal gå i tog med lokomotiv og vogner på Nordlandsbanen og Dovrebanen, alle disse 6 vognene vil være på plass i togene i løpet av mai måned. 5 stk. familievogner med lekerom skal gå i togsettene på Dovrebanen. Disse vil være ferdig oppussede i løpet av august men bøker, tre-jernbane og andre leker i tre og TV-skjermer med underholdning for de minste kommer fortløpende.