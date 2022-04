Kun få minutter fra Oslo Lufthavn Gardermoen, har hotellet siden 2020 gjennomgått en forvandling – fra et vanlig flyplasshotell til en møteplass med innbydende rom og loungeområder, høyteknologiske konferanserom og matopplevelser basert på lokale råvarer.

Nå som hotellet endelig er klart, er de glade for igjen å kunne ønske sine gjester velkommen.

- Etter oppkjøpet av hotellet i 2020 ble det tidlig besluttet å gjøre en omfattende renovering, noe som dessverre måtte legges på is på grunn av pandemien. Men nå er vi endelig klare, og det er lagt stor vekt på helhetsopplevelsen, med alt fra skreddersydde konferansemuligheter til vår restaurant hvor lokale råvarer står i sentrum. Det føles utrolig spennende å kunne ønske våre hotellgjester velkommen igjen til vårt «nye» hotell, sier Ingeborg Sandberg, hotelldirektør Best Western Plus Oslo Airport i en pressemelding.

Best Western Plus Oslo Airport

Lydisolert for best søvn



Hotellets 201 nyoppussede rom er smakfullt innredet, og lydisolerte for den beste søvnen. Ønsker du å holde en konferanse, er det ni høyteknologisk-utstyrte rom med plass fra 2 til 110 deltakere.

I tillegg er det to chambre separée i tilknytning til restauranten, som er egnet til frokostmøter og andre arrangementer. Hotellets restaurant samarbeider med en rekke lokale gårder og leverandører, hvor gjestene tilbys en god smaksopplevelse i fine lokaler.

- Det er en utrolig forvandling som har blitt gjort på hotellet. Her har de benyttet seg av hotellets strategiske beliggenhet, som i kombinasjon med alle fasiliteter, gjør det til et perfekt sted å møtes. Vi har mange forretningsreisende som stadig vender tilbake til oss, og som vil ha noe mer enn bare et sted å sove. Derfor føles det ekstra positivt at de har investert i helheten i tilbudet, som vi er overbevist om vil appellere til mange, sier Johan Michelson, administrerende direktør i BWH Hotel Group Scandinavia.

Best Western Plus Oslo Airport

Tett på naturen



For de som liker å trene tilbyr hotellet også et velutstyrt treningsstudio med utsikt over skogen, og vil du ta deg en tur eller jogge, er det en fin vei ut i naturen i umiddelbar nærhet til hotellet. Det er også en stor parkeringsplass med ladepunkter for elbil, og buss fra Gardermoen lufthavn tar kun 6 minutter.

Best Western Plus Oslo Airport Hotel eies av Ragde Eiendom og CF Eiendom, og har vært medlem av BWH Hotel Group siden 2020.