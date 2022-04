Ny historie skrives når bygget mange kjenner som “Filmteateret” skal få en solid oppgradering drøyt hundre år etter at det først ønsket velkommen til “Opera Comique” i 1918.

Eiendomsspar AS overtar eierskapet av og starter planleggingen av en fornyelse av bygget som huser Hotel Christiania Teater, en av Oslos flotteste teaterscener, samt restauranten Teatro.



– Vi har et langt og godt samarbeid med Eiendomsspar. Med dem som gårdeier, har vi en solid partner for et av de mest unike hotellene i Norge. Christiania Teater er allerede rangert som et av Oslos beste hoteller, og med en storstilt oppussing på gang, vil dette fortsette å være et hotell av aller ypperste kvalitet, sier Petter A. Stordalen i en pressemelding.

Teatersalen har plass til 400 gjester

Teatersal for 400



Den intime teatersalen rommer over 400 personer. Her vil produksjonsselskapene Starworks og Over Norge fremover sørge for nytt liv med nye stjerner der hvor Kirsten Flagstad i sin tid opptrådte i Norges første permanente operakompani. Med hotell, scene og restaurant under samme tak, kan gjestene nyte en helaften i ett og samme bygg.

– Denne avtalen gjør at vi kan konsentrere oss om å utvikle hotelldriften på et unikt hotell med super beliggenhet. Vi skal stå for førsteklasses hotellopplevelser, og med planene for oppussing vil vi kunne gi gjestene et enda bedre hotellprodukt enn før. Det kan både våre gjester og våre ansatte se frem til, sier Henrik Berghult, COO i Nordic Hotels & Resorts i meldingen.

Nytt liv på historisk scene

Bygningen i nordisk nyrenessansestil er tegnet av arkitekt Henry Fearnley Coll i samarbeid med den danske arkitekten Hack Kampmann. Etter at okkupasjonsmakten etablerte propagandateater i bygget fra 1941-45, har Det norske teatret, Filmteatret og Christiania Teater suksessivt holdt til i Stortingsgaten 16, før det i 2010 ble omgjort til hotell.



– Dette unike bygget passer perfekt inn i vår portefølje. Det har en fantastisk beliggenhet og kvalitetsprodukter i både hotell og restaurant. Når vi nå også blåser nytt liv i den historiske scenen med forestillinger av høyeste klasse, vil huset fortsette sin historiske tradisjon med å være et sted for fantastiske opplevelser, sier Christian Ringnes, adm.dir., Eiendomsspar.