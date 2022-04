Hotellet, som ligger i hjertet av Bergen med utsikt over havnen, blir WorldHotels Crafted Collections sitt første hotell i Norge.

Med sin unike beliggenhet, nærhet til byens spennende utvalg og hotellets personlige service, blir hotellet et perfekt startskudd på etableringen av Crafted-kolleksjonen i Norge.

- Det kjennes utrolig bra å kunne presentere Bergen Harbour Hotel som vårt første hotell i Norge, under WorldHotels Crafted Collection. Bergen er et spennende reisemål med et stort utvalg av opplevelser og steder å besøke. Hotellet som gjennomsyres av en hjemmekoselig følelse og personlig service, er et godt eksempel på det vi etterspør i våre Crafted-hoteller, sier Johan Michelson, adm.dir i BWH Hotel Group Scandinavia, i en pressemelding.

Bergen Harbour Hotel

Bygning fra 1913



Hotellet ligger sentralt i en vakker bygning fra 1913, hvor det er plass til 50 fullt utstyrte og pent innredede rom – noen med utsikt over havnen og byen. Hotellet tilbyr alt fra gratis tilgang til treningsstudio og lånesykler, til autentisk asiatisk mat på Restaurant Soya og en skummende drikk i den belgiske ølbaren Belgio.

Hotellets store fokus ligger imidlertid på den personlige servicen, hvor målet er at gjesten skal føle seg hjemme og alltid bli tilbudt det lille ekstra.

- Vi åpnet hotellet i 2017, og det å kunne være en del av et hotellkonsern med et sterkt lojalitetsprogram og med mange viktige selskapsavtaler i det norske markedet, føles både riktig og viktig for oss. Vårt konsept er basert på å gi våre gjester en genuin, uforglemmelig og personlig service, hvor vi sørger for å tilby det lille ekstra – noe vi vet blir satt pris på av både våre eksisterende og nye gjester, sier Jan Petter Eilertsen, CEO Bergen Harbour Group, i pressemeldingen.

Bergen Harbour Hotel

Det er mye å utforske i Bergen, her ligger den flotte Bryggen som står på UNESCOs verdensarvliste. Det er også et stort fiskemarked og den velkjente Fløibanen - alt innen kort gangavstand fra hotellet.

WorldHotels Crafted Collection er en ny generasjon livsstilshoteller for gjester som elsker kreativitet, og som er ute etter opplevelser utover det vanlige. Enten det er kult, urbant, stilig eller elegant, er fellesnevneren for Crafted Collection-hotellene at et konsept, tema eller historie ligger til grunn for hotellets idé.