I snart 30 år har Jomfrureiser gitt norske kvinner mulighet til å ta en pustepause fra hverdagen for å ta vare på seg selv med sol, natur, aktivitet og nye vennskap.

- Det skal vi fortsette med, under vårt nye navn, Vilja, med ny nettside og med økt fokus på bærekraft, heter det i en pressemelding

50 000 damer på tur

Allerede i 1993 startet Charlotte Ehde-Eliassen Jomfrureiser. Hun ønsket å reise på tur med andre kvinner, og tok saken i egne hender da hun fant ut at ingen av turoperatørene på den tiden tilbød nettopp dette.

Resten er en suksesshistorie. Over 50 000 kvinner har reist med oss til over 300 destinasjoner i 100 land.

Med stadig flere ansatte og samarbeidspartnere, økt fokus på bærekraftig turisme og arrangering av reiser innad i Norge både for utenlandske og norske kvinner, ser vi fremover som Vilja. Stolt kan vi dele at Innovasjon Norge ga oss 5 millioner kroner i støtte til denne omstillingen og utviklingen av bedriften videre! De nye nettsidene er dessuten mer miljøvennlige.

Også med sitt nye navn tilbyr Vilja aktive reiser for kvinner, enten de ønsker treningsreise, yogareise, fottur eller kulturreise. Foto: Vilja.no

Vilja tilbyr unike ferier for et mer meningsfullt liv

Fremdeles tilbyr vi aktive reiser for kvinner, enten de ønsker treningsreise, yogareise, fottur eller kulturreise. Vi skal fortsette å ha de beste og mest engasjerte lederne, rundt 30 i tallet. Som alltid bor kvinner på håndplukkede hoteller, ofte utenfor allfarvei.

I år har vi 82 reiser og neste år planlegger vi for 200! Når kvinner reiser med Vilja, vil de oppleve et unikt fellesskap og komme hjem med fornyet energi - som både kvinnene og dem rundt nyter godt av.

Vilja er mer enn en reise.

Jomfrureiser har vært den fremste turoperatøren for kvinner i Norge i snart tre tiår. Det skal vi å fortsette å være. Vilja er stolte over å gi kvinner den pustepausen så mange behøver og vi gleder oss til mange nye tiår med aktive reiser for kvinner.

Sammen skaper vi meningsfulle liv

Charlotte Ehde-Eliassen er fortsatt aktiv eier og ideskaper i Vilja, med lederansvar for flere reiser for hvert år. For selv om hun har vært i 114 land, har ikke reiselysten blitt mindre med årene.

- Å reise ut gir meg alltid ny innsikt. Og å oppleve nye steder med andre aktive kvinner er en magisk oppskrift som jeg aldri kommer til å bli lei av, sier Charlotte.