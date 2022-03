Det vil kunne få følger for leveringen av de tre siste, sterkt forsinkede, Kystruten-nybyggene. Etter hva Finansavisen forstår skal leasingselskapet i år betale nær 1,3 milliarder kroner til verftet i Tyrkia.

Problemet er at det russiske selskapet i stor grad har finansiert sin virksomhet med utstedelse av obligasjonslån. Men obligasjonene har kollapset etter invasjonen i Ukraina og handles nå helt ned i under 10 prosent av pålydende.

Det er konkursprising av disse lånene.

– Har betalt til nå

Havila Holding-eier Per Sævik avdramatiserer situasjonen:

– Til nå har GTLK betalt som avtalt via sine datterselskaper. Hva fremtiden bringer er alltid vanskelig å forutse. I prinsippet, bortsett fra situasjonen som er nå med krigen, er det vel ikke den store forskjellen om seilasen blir utført med skip under lease fra Kina eller Russland, sier Sævik.

Hurtigruten, som samseiler med Havila Kystruten i sambandet Bergen-Kirkenes-Bergen, har inngått leieavtaler med kinesiske leasingselskaper for noen av sine skip.

Møte i departementet

Ifølge E24 hadde Havila Kystruten bedt om et møte med Næringsdepartementet for å diskutere «utfordringer ifb. finansiering av norske skip».

– De siste ukene har flere selskaper tatt kontakt med Nærings- og fiskeridepartementet i forbindelse med at de er usikre på hvordan de skal forholde seg til sanksjonene og russiske selskaper. Havila Kystruten har ønsket å orientere departementet om sin situasjon. Rederiet hadde et møtet med embetsverket 4. mars med dette formålet, sier senior kommunikasjonsrådgiver Tonje Nermark i departementet til Finansavisen.

FRA JOMFRUTUREN MED «HAVILA CAPELLA»: Hotellsjefen ombord, Else Kristine Tjessen, sammen med skipsreder Per Sævik og kaptein Tom Rune Einarsen (til høyre). Foto: Havila Kystruten

Russiskeide skip

I desember ble det første av Havila Kystrutens fire skip, «Havila Capella», satt i drift på strekningen Bergen-Kirkenes-Bergen, nesten ett år forsinket.

«Havila Capella» er registrert i det norske skipsregisteret, har Fosnavåg på Søre Sunnmøre som hjemmehavn og seiler under norsk flagg, men eies av et russisk leasingselskap i Hong Kong, GTLK Asia M11 ltd.

De tre sterkt forsinkede søsterskipene – «Havila Castor», «Havila Pollux» og «Havila Polaris» – er finansiert på samme måte, via den statseide russiske leasingkjempen GTLK datterselskaper i Dublin i Irland og Hong Kong.

GTLK omfattes per i dag ikke av vestlige lands sanksjoner mot russiske selskaper etter invasjonen i Ukraina. Men det gjør Russlands transportminister Vitalij Saveljev, som inntil for kort tid siden var styreleder i GTLK. Han trakk seg etter at det ble kjent at han sto på EUs sanksjonsliste.

FØRSTE AV FIRE: Før jul ble det første av de tilsammen fire kystruteskipene som Havila Kystruten skal ha, «Havila Capella», satt inn i ruten Bergen-Kirkenes-Bergen, nesten ett år forsinket. De neste skipene skal ifølge rederiet leveres i løpet av 2022. Foto: Tersan

Obligasjonskollaps

Ifølge det norske rederiet som kontrolleres av skipsreder Per Sævik og hans familie skal «Havila Castor» ha sin første avgang fra Bergen i mai. Men det betinger at GTLK er istand til å ta levering av skipet fra byggeverkstedet Tersan i Tyrkia.

Etter det folkerettsstridige russiske angrepet på Ukraina har verdien av obligasjonene som GTLK Europe Capital har utstedt, kollapset. De har vært handlet til kurser helt ned til 6, 7 og 8 prosent av pålydende.

Skal det russiske selskapet få overta skipene betinger det at det har tilgjengelig kapital til å kunne gjøre opp sluttregningen med byggeverkstedet i Tyrkia.

I obligasjonsmarkedet anser man det som helt urealistisk at GTLK vil kunne hente ny kapital der nå.

Hvert av de tre gjenværende fartøyene er tidligere anslått å ha en kostpris på rundt 1 milliard kroner. Av dette skal GTLK finansiere rundt 850 millioner kroner.

«AVISENS ANTAGELSER»: Havila Kystrutens finansdirektør Arne Johan Dale vil ikke kommentere saken. Foto: Havila Kystruten

Halvparten gjenstår

Noe av dette er innbetalt i byggeperioden, men etter hva Finansavisen forstår, gjenstår rundt halvparten som forfaller ved ferdigstillelse.

For GTLKs datterselskaper i Dublin og Hong Kong betyr det at de må ha reserver til å overføre ialt mellom 1,25 og 1,3 milliarder kroner til verftet ved levering av de gjenværende tre skipene.

Strukturen i GTLKs finansielle portefølje består av obligasjonslån, bankkreditter, egne midler og føderale budsjettmidler «tildelt selskapets rekapitalisering for gjennomføring av prosjektene for støtte og utvikling av Russlands transportsektor».

Av informasjonsmemorandumet som ble utarbeidet i forbindelse med børsnoteringen av Havila Kystruten i fjor sommer fremgår det at rederiet har avtale om finansieringen med GTLK Asia limited for «Havila Capella» og «Havila Castor».

Leier skipene

GTLK Europe DAC (Ireland) er avtalemotpart for «Havila Polaris» og «Havila Pollux».

Den årlige leien for de to første skipene beløper seg til vel 5,7 millioner euro, eller 55,9 millioner kroner basert på vekslingskurs i forrige uke.

I tillegg må Havila Kystruten betale lønn og alle løpende driftskostnader.

Havila Kystruten har helt siden avtalen med det russiskeide selskapet ble inngått holdt en svært lav profil om eierskapet.

I desember 2020 opplyste Per Sævik at selskapet hadde fått langtidsfinansieringen av de fire nybyggene til sambandet Bergen-Kirkenes på plass i form av en tilnærmet leasingstruktur. Det var ifølge Sævik et irsk selskap som sto bak.

Men det irske selskapet er et 100 prosent eid datterselskap av statseide GTLK som nå er i hardt vær selv uten å være plassert på noen offisiell sanksjonsliste. Det samme er tilfelle for GTLK-datteren i Hong Kong.

EKS-STYRELEDER: Den russiske transportministeren Vitalij Saveljev har trukket seg fra styret i det statseide leasingselskapet etter innmarsjen i Ukraina. Foto: WIkimedia Comons

Statstilskudd

Kontrakten med staten som Havila Kystruten inngikk for fire år siden, i mars 2018, innebærer at Havila Kystruten skal ha 60,5 millioner i årlig statlig driftstilskudd pr. skip. Siden kontrakten i utgangspunktet løper i 10 år, blir totalsummen vel 2,4 milliarder kroner.

På Oslo Børs var Havila Kystruten-aksjen ved 14-tiden torsdag forrige uke ned 2,23 prosent til 17,99 kroner, som gir selskapet en børsverdi på knappe 900 millioner kroner. Senere steg aksjen til 18,50 kroner. Da rederiet hentet penger ved en emisjon i fjor sommer, var kursen 25 kroner.

I en epost skriver Havila Kystrutens finansdirektør Arne Johan Dale at han kan siteres på at han ikke har kommentarer til avisens antagelser.

Havila Kystruten deler på seilingene i Kystruten Bergen-Kirkenes-Bergen med Hurtigruten og ha henholdsvis fire og syv skip i ruten. Ansvarlig redaktør av Finansavisen, Trygve Hegnar, er styreleder og aksjonær i Hurtigruten,og eier også ABC Startsiden og ABC Nyheter.



Oppdater 23/3: Havila Kystruten-aksjen var ved 11-30-tiden onsdag nede i 16,48 kroner.