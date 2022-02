Apollo-hotell vinner gjev miljøpris på Madeira

Siden Apollo lanserte sin bærekraftstrategi i 2009 har reisearrangøren engasjert seg sterkt i arbeidet for et mer bærekraftig reiseliv. I 2014 ble Apollo blant annet den første reisearrangøren i Skandinavia til å bli Travelifesertifisert, og er i dag inne i sin tredje sertifisering.

- Lokal tilhørighet og engasjement har alltid vært en del av vårt DNA. Som reisearrangør har vi store bærekraftsforpliktelser overfor våre produkter og reisemål, og det er gjennom gode samarbeid med lokale partnere vi tror vi kan utrette mest mulig, forteller Beatriz Rivera, kommunikasjonssjef i Apollo.

I dag tilbyr Apollo over 100 miljøsertifiserte hoteller i sin portefølje. Blant disse er Apollos egne konsepthotell Mondo og Apollo Sport, som er reisearrangørens desidert mest populære.

- Våre Mondo og Sports-hoteller skal være foregangshoteller – også innenfor bærekraft. Ett av kriteriene vi stiller til alle våre konsepthoteller er derfor at de enten må være miljøsertifiserte eller i en søknadsprosess for å oppnå en sertifisering, forklarer Rivera.

Sentido Galomar på Madeira Foto: Apollo

Vant gjev miljøpris

Flere av Apollos hoteller har vunnet lokale priser for sitt engasjement for bærekraft. Sist i rekken er Sentido Galomar på Madeira, som også eies av DER Touristik. I går fikk hotellet tildelt den gjeve miljøprisen ”Prémio de sustentabilidade 2021” av den portugisiske turistforeningen. Det er første gang et hotell på Madeira vinner den nasjonale bærekraftsprisen, som i år mottok over 60 søknader fra hele Portugal.

Med prisen anerkjennes hotellets sterke forpliktelse til bærekraft, og imøtekommelse av både økonomiske, sosiale og økologiske kriterier. Hotellet anses også som en pioner innenfor energiforbruk, og et bevis på at design og bærekraft kan gå hånd i hånd.

Sentido Galomar på Madeira Foto: Apollo

- Sentido Galomar er et pionerhotell i særklasse. Det er ikke bare et prakteksempel på at bærekraft ikke trenger å gå på bekostning av komfort, men også et bevis på hvor mye som kan oppnås gjennom å skape gode samarbeid og en felles bevissthet. Vi er utrolig stolte over å kunne tilby våre reisende et hotell med et så høyt nivå innenfor bærekraft. Ekstra stolte er vi naturligvis da hotellet er en del av samme reisekonsern som oss, sier Rivera.