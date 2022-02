Alle vil ha Pincho Nation

Restaurantkjeden Pincho Nation er kjent for sin ekstravagante sirkus-inspirerte innredning, fargeglade drinker og en tapasmeny med småretter fra hele verden.

Mange nordmenn har fått opp øynene for restaurantkonseptet ved besøk i Oslo og Sverige.

Når bookingene åpnet stod det allerede over 2000 personer på venteliste for å få disse bordene. Premierehelgen ble fullbooket på under en time.

- Vi er helt overveldet over all den positive responsen vi har fått! Det at gjestene våre viser så stor interesse allerede, og har booket bord hos oss flere uker fremover betyr mye. Pincho Nation tilbyr en annerledes restaurantopplevelse som er veldig innbydende. Porsgrunn behøver en ny samlingsplass der man kan ha det hyggelig med venner og kollegaer, eller samle familien for god mat i et avslappende format. Sier Daniel Christensen, Franchisetaker Pincho Nation Porsgrunn.

Daniel Christensen, Franchisetaker Pincho Nation Porsgrunn og Jan Wallsin, CEO, Pincho Nation AB

Pincho Nation planlegger å bli Norges neste store franchisesuksess

Siden 2017 har Pincho Nation vært å finne i Oslo som tyder på at konseptet passer for det norske markedet. Strategien om å vokse med franchise har vært fremgangsrikt i Sverige der restaurantkjeden i dag består av 60 restauranter. Fremfor alt ser Pincho Nation potensial i de større og mellomstore stedene som f.eks Trondheim, Bergen, Kristiansand og Stavanger.

- Når det er en så stor interesse fra gjestene blir det naturligvis også en stor interesse fra bransjen. Vår ambisjon er å etablere ytterligere 15-20 restauranter i Norge de neste tre årene.

Vi har sett en økende interesse for å starte egne Pincho Nation restauranter og har derfor begynt samtalene med et antall potensielle franchisetakere. For oss er det avgjørende å finne de rette franchisetakerne før vi tar en beslutning om hvilke steder vår neste Pincho Nation skal åpne, sier Jan Wallsin, CEO, Pincho Nation.

Pincho Nation Porsgrunn

Fantastisk beliggenhet

Den nyåpnede restauranten i Porsgrunn holder til i den gamle Tollboden, en fortryllende bygning som opprinnelig ble bygget som et sosialt møtested med flere restauranter før det senere ble stengt ned på grunnlag av forbudstiden. Nå har endelig lokalet fått tilbake sin gamle funksjon, og er klar for å lage liv og røre i byen igjen.

- Restauranten har en fantastisk beliggenhet og jeg har en sterk tro på våre nye franchisetakere i Porsgrunn. Jeg er veldig glad for å kunne ønske dem velkommen til Pincho Nation-familien, sier Jan Wallsin, CEO, Pincho Nation.