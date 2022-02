Ukraina: Dette dekker reiseforsikringen

– Vi har begynt å få henvendelser fra kunder, som har generelle spørsmål til situasjonen og hva forsikringen dekker. Reiseforsikringen gjelder som normalt til alle destinasjoner som ikke er omfattet av reiseråd fra Utenriksdepartementet, sier skadeforebygger Therese Nielsen i Fremtind, forsikringsselskapet til SpareBank 1 og DNB.

Dersom flygningen din, for eksempel til land som ligger nær Ukraina, blir kansellert som følge av situasjonen, er det flyselskapet som skal refundere kostnadene dine.

Dekker ikke frykt

Avbestillinger til andre destinasjoner og land grunnet frykt for krig eller det som skjer i Ukraina er ikke dekket av reiseforsikringen. Om UD utsteder reiseråd til andre land i Europa grunnet situasjonen så dekker reiseforsikringen avbestilling.

En undersøkelse Respons analyse har gjennomført for Fremtind viser at de fleste nordmenn tar vinterferien hjemme. Over 200 000 oppga at de planla å reise utenlands.

– Vi oppfordrer alle som er i utlandet, eller som skal reise til land i Europa nå, å følge utviklingen og sjekke UDs reiseråd. Ta også en titt i dine egne forsikringspapirer for å se hva som gjelder for deg, sier Nielsen.