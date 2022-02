Frokosten er ikke bare dagens viktigste måltid; I en undersøkelse* gjennomført av Apollo oppgir hele 90 % at det også er hotellets viktigste. Men frokosten stiller seg ikke bare overlegen sammenliknet med både lunsjen og middagen – den troner også listen over hva nordmenn prioriterer når de skal bestille hotell.

Dermed er dagens viktigste måltid viktigere for oss enn både nærheten til stranden, sentrum og bassengområdet, som ligger på forholdsvis andre, tredje og fjerdeplass.

- Flere undersøkelser viser at nordmenn ofte dropper frokosten i hverdagen, i all hovedsak grunnet tidspress. Det er kanskje derfor frokosten har fått et slags hellig stempel? Det har blitt et luksusgode vi kun unner oss i helger og i ferier, sier Beatriz Rivera, kommunikasjonssjef i Apollo, i en pressemelding.

Dette klarer vi oss ikke uten

Men hva definerer egentlig luksus? På spørsmålet om hvilke spesifikke retter vi absolutt ikke klarer oss uten på en frokostbuffet var svarene nemlig ganske så jordnære. For i en verden der nystekte croissanter, fruktsalater og hjemmelaget yoghurt ofte hører hjemme – ønsker nordmenn seg først og fremst egg, brød og bacon. Kanskje det enkle faktisk er det beste?

- Ingen spiser brød som oss nordmenn. Vi stiller nok i verdensklasse der, og vi tar jo med oss vanene våre i kofferten når vi reiser. Samtidig vet vi at de aller fleste av oss plukker med seg både bakst, frukt og alt imellom når vi først kommer til buffeten, så litt luksus unner vi oss, smiler Rivera.

Foruten om de tre klassikerne; egg, brød og bacon, står også pannekaker, ost, syltetøy og kaffe høyt på listen. Kravstore der, altså.

Egg og bacon Foto: Colourbox

Lokalprodusert? Ja, takk!

Til tross for at vi tar med oss våre norske frokostvaner på ferie, er vi også opptatte av lokal mat og bærekraft. I Apollos undersøkelse oppgir nærmere 50 prosent at det er viktig for dem at maten som serveres på hotellet er lokalprodusert.

I tillegg troner lokale opplevelser, mat og drikke listen over aktiviteter vi ønsker å fylle feriedagene med. Faktisk har hele 7/10 dette som deres førstevalg av ekskursjoner og utflukter.

- Gastronomi blir en stadig viktigere faktor for oss på reisefot. Vi vil smake at vi er i et annet land, bli kjent med det lokale kjøkkenet og lære de lokale tradisjonene. Samtidig blir vi som reisende mer og mer opptatte av lokal bærekraft, og det er viktig for oss å støtte lokale bedrifter og restauranter, forklarer Rivera.

Også for Apollo som reisearrangør er sistnevnte viktig. Derfor er hotellkonseptet Mondo Local ett av Apollos største hotellsatsninger. Fellesnevnerne for disse hotellene er at alle har et tydelig lokalt preg, ofte er familieeide - og ingen tilhører store, internasjonale kjeder. Totalt tilbyr reisearrangøren 21 Mondo Local hoteller.