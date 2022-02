NAF: Pakk riktig for en trygg og god vinterferie

Ski, skisko og staver. I tillegg en bag med brettspill, noen kofferter med klær og mat. Alt er nødvendigheter når vi skal til fjells. Men det er ikke bare å hive det inn i bilen å dra av gårde. Pakker du riktig reduserer du sjansene for at bagasjen kan føre til skader.

- Det gjelder å sikre lasten godt og det handler om å pakke smart. Ikke legg tunge ting løst på toppen av den allerede høye haugen med bagasje. Ett par slalåmstøvler kan være svært farlige ved en kraftig oppbremsing om de ligger løst på toppen av all annen bagasje, sier Jan Harry Svendsen som er rådgiver i NAF.

Sikre lasten – og pass på at den ikke hindrer sikten

NAFs råd til vinterferiesugne bilister er å legge de tunge tingene lavt og så langt frem som mulig. Deretter følger man på med lettere og lettere bagasje. Til slutt sikrer man det hele med spennbånd eller bagasjenett slik at bagasjen ikke kan forskyve seg eller komme flygende dersom man blir nødt til å foreta en kraftig oppbremsing.

- Dette har både med sikkerhet og med bilens kjøreegenskaper å gjøre. Legger du tunge ting på toppen eller helt bakerst i bagasjerommet forskyver du bilens tyngdepunkt. Det vil føre til at bilen får endrede kjøreegenskaper, sier Svendsen.

- Ikke glem å sikre små gjenstander

NAF advarer bilister mot å ha løs bagasje inne i bilen – eller å legge gjenstander på hattehyllen.

- Et lite nettbrett eller andre gjenstander som det i dag er helt naturlig for mange å bruke på biltur kan bli livsfarlige prosjektiler. Vårt råd er å feste disse til egnede stativer når man kjører og sørge for at andre småting legges i hanskerommet eller tilsvarende steder der de kan oppbevares sikkert. Å legge ting på hattehyllen er en dårlig ide også fordi det hindrer sikten bakover, sier Svendsen.

Hund trives best i bur

Gjennom pandemien har mange fått seg hund eller annet kjæledyr.

Den beste måten å transportere en hund på er i et bur, men også hundesele laget for sikring av dyr i bil kan brukes. Å ha hunden løst inne i bilen er ikke noen god ide. Ikke bare kan det distrahere sjåføren, dyret kan også lett skades ved en bråstopp.

- Ikke bruk skiboksen som ekstra bagasjerom

- Lange gjenstander, som ski og staver, trives best i skiboksen. Pass på at du sikrer gjenstandene i skiboksen slik at de ikke kan forskyve seg. Ta også en ekstra sjekk over skistativet og festeanordningene til skiboksen så du vet at det er montert riktig og ikke kan falle av. Alle biler har også en grense for hvor mye taklast de kan ha og hva det er står enten i vognkortet eller i bilens instruksjonsbok. Det er viktig å ikke overskride maksimal taklast.

NAF advarer mot å bruke skiboksen som et ekstra bagasjerom.

- Det er selvsagt fristende å utnytte plassen i skiboksen maksimalt, men i en skiboks skal man bare frakte lette gjenstander. Fordi den er på taket påvirkes bilens kjøreegenskaper veldig av den økte lasten. Rådet er ganske enkelt at man holder seg innenfor begrensningene som er gitt i bilens vognkort. Tenk på at både skiboksen og skistativet må regnes og bidrar til totalvekten du kan ha på taket av bilen, avslutter Svendsen.

Her er NAFs fem pakkeråd for vinterferien: