Nye Veiers utbygging av ny, trafikksikker E39 har pågått med uforminsket styrke gjennom hele pandemien. En stor milepæl ble nådd 22. desember i fjor, da 15 kilometer med ny hovedvei ble satt trafikk på i Lindesnes, hele seks måneder foran skjema. Nå er enda et høydepunkt nådd, da den 537 meter lange fritt-frambygg-konstruksjonen Trysfjordbrua ble koblet sammen, 64 meter over fjorden lengst vest i Kristiansand.

Konstruksjonen er uten sammenligning den største for Nye Veier-prosjektet E39 mellom Kristiansand og Mandal. Siste støp på brudekket er lagt, og den 537 meter lange bruen er blitt til ett stykke.

Fire kjørebaner



Trysfjordbrua tøyer grensene for hva som er mulig å bygge som fritt-frem bru, med sitt fjordspenn på 260 meter, og det særlig siden brua bygges med fire kjørebaner og en bredde på 24 meter. Det ligger mye god planlegging, ingeniørkunnskap og kompetent gjennomføring bak prosjektet som nå troner over Trysfjorden.

- Tusen takk til dere som har stått på i vind og vær for å gjennomføre dette flotte prosjektet. Dette er tredje generasjons bilvei her i området. For akkurat 100 år siden i år åpnet den gamle postveien mellom Kristiansand og Mandal. Siden kom traseen hvor eksisterende E39 ligger, men som nå er utrangert, tidvis vanskelig fremkommelig og preget av ulykker. Det sier noe om perspektivet på veier og veibygging. Brua vi står på nå, skal trafikantene fremdeles kunne ferdes trygt på 100 år frem i tid, sier Harald Solvik, prosjektsjef i Nye Veier, i en pressemelding.

Trysfjordbrua er 537 meter lang og har en seilingshøyde på 64 meter. Foto: Nye Veier

Prosjektet Kristiansand vest – Mandal øst er bare ett av flere som Nye Veier har igangsatt eller skal igangsette, for å bygge god og sikker vei mellom Kristiansand og Stavanger. Denne veistrekningen som Trysfjordbrua er en del av, åpner i løpet av høsten 2022.

- AF Gruppen er stolt av konstruksjonene som bygges her på E39 Kristiansand vest - Mandal øst. Bruken av BIM, og tegningsløst prosjekt er med å heve kompetansen på digitalisering i bransjen. God dialog mellom utførende og prosjektering har ført til gode optimaliseringer i forhold til materialbesparelse og reduksjon av CO2-avtrykk, fortalte Olav Groven, prosjektdirektør i AF Gruppen.

Trysfjordbrua er den største enkeltkonstruksjonen Kruse Smith noensinne har bygget, og for selskapet er det ekstra gøy at det skjer i sitt hjemmeområde. Det er mange ansatte i Kruse Smith som kjenner på en stolthet over å ha vært med på dette gigantprosjektet.

Trysfjordbrua Foto: Nye Veier

- Et prosjekt som Trysfjordbrua betyr også mye for lokalt næringsliv. For å kunne bygge denne brua har vi kjøpt overnatting, mat, stål og betong fra lokale leverandører for nær 120 millioner kroner, fortalte Finn Erik Espegren, avdelingsleder for konstruksjon i Kruse Smith Anlegg.

På brudekket var det mange stolte og fornøyde representanter for byggherre Nye Veier, totalentreprenør AF Gruppen og bruentreprenør Kruse Smith som nøt kake og gode ord.