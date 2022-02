Unngå knokkelekspressen hjem fra skiferien

I en undersøkelse Respons analyse har gjennomført for Fremtind svarer 15 prosent, tilsvarende 630 000 nordmenn, at de skal til utlandet denne vinterferien. Nær 90 000 nordmenn sier at de skal på skiferie.

– Skal du til utlandet er det fortsatt viktig å huske på at situasjonen kan endre seg raskt når det kommer til smittetall, karantene og restriksjoner. Vi oppfordrer deg til å sette deg godt inn i de regler og restriksjoner som gjelder for det landet du ønsker å reise til, både før avreise og underveis i oppholdet, sier skadeforebygger Therese Nielsen i Fremtind i en pressemelding.

Hvordan står det til med skiferdighetene?

– Det viktigste for deg som skal på skiferie er å ikke overvurdere egne ferdigheter. Er det lenge siden du var i skibakken, kan det være at skiferdighetene ikke er like gode som før. Velg rett farge på nedfarten, og unngå knokkelekspressen hjem, sier Nielsen.

Pandemien har satt skiferie utenlands på vent, men i normale år er det flere nordmenn som får en brå avslutning på skiferien grunnet beinbrudd.

– Mange med beinbrudd blir evakuert hjem til Norge sammen med andre i lik situasjon. Oppsamlingen gjør at vi bare kaller det «knokkelekspressen», smiler Nielsen.

Ifølge assistanseselskapet til Fremtind, SOS International, er det i Østerrike flest nordmenn skader seg på skiferie.

Mest bekymret for dårlig vær

De som oppgir at de skal på skiferie i utlandet i vinterferien er mest bekymret for dårlig vær. Hele 42 prosent oppgir dette.

36 prosent er bekymret for å bli satt i isolasjon grunnet covid-19.

25 prosent er bekymret for forsinkelser på fly og annen transport.

15 prosent oppgir at de er bekymret for å skade seg på ski.

Skadeforebyggernes skiferie-råd