Oppgraderingene, som vil bli fullført i 2023, betyr at gjester kan se frem til grønnere seilinger med samtlige av Hurtigruten Norges syv kystruteskip.

- Den største miljøoppgraderingen i Hurtigrutens historie, og en av de største i Europa, er et viktig bidrag til å redusere utslippene langs norskekysten. At en slik investering også fører til ringvirkninger i lokalsamfunnene, er noe vi er stolte av, sier administrerende direktør Hedda Felin i Hurtigruten Norge i en pressemelding.

Tre av de syv kystruteskipene vil bli gjort om til hybridskip med store batteripakker. MS Richard With er for tiden på Myklebust Verft i Møre og Romsdal, der skipet snart vil få installert helt nye hovedmotorer fra Bergen Engines og batteripakker. Det samme vil også bli gjort på MS Kong Harald og MS Nordlys.

Også skipene MS Nordnorge, MS Nordkapp og MS Polarlys vil bli oppgradert og få installert såkalt SCR-anlegg om bord. Det vil redusere NOx-utslipp med 80 prosent.

- Vårt mål er null utslipp! Men den teknologien er ennå ikke moden, og vi må gjøre det vi kan for å kutte dagens utslipp med god tilgjengelig teknologi, og forlenge levetiden til de flotte skipene vi har i flåten, sier Felin.

Hurtigruteskipet MS Richard With i Trollfjorden. Foto: Robert Cranna / Hurtigruten Norge

Norsk teknologi

Hurtigruten Norge har inngått avtale med Kongsberg Maritime for de tre kystruteskipene som blir hybridskip. Myklebust Verft på Sunnmøre har fått oppdraget med ombyggingen av de to første skipene, MS Richard With og MS Kong Harald.

- Når det gjelder miljøoppgraderinger, er dette ett av de absolutt største prosjektene i Europa så langt. For oss er det givende å jobbe med et selskap som deler vår fremoverlente tilnærming til teknologi og miljø, og det er spesielt hyggelig å få jobbe med skip som så mange har et nært forhold til. Hurtigruten Norge tar bærekraftige valg for ombyggingen av sine eksisterende skip, sier Egil Haugsdal, administrerende direktør i Kongsberg Maritime.

Om Hurtigrute-prosjektet Kongsberg Maritime står for prosjektering og ombygging av de tre skipene som skal gjennom den største oppgraderingen: MS Richard With, MS Nordlys og MS Kong Harald. Dette blir hybridskip med batteripakker og nye, norskproduserte motorer.

Myklebust verft på Sunnmøre har fått oppdraget med ombyggingen de to første skipene.

Hurtigruten Norges sju skip får også renseanlegg som gjør at rundt 80 prosent av NOX-utslippene fjernes.

Samtlige skip i Hurtigruten Norges flåte er allerede bygget om til å kunne koble seg til landstrøm. Det eliminerer utslipp i havner med lang liggetid og landstrømanlegg.

Oppgraderingene inkluderer en rekke andre små og store endringer som nye propellblader, skrogoptimalisering, ny bulb, nye gir, generatorer og nye kontrollsystemer. Dette optimaliserer driften og gir økt energieffektivitet.

Den storstilte oppgraderingen betyr at samtlige av Hurtigruten Norges syv faste skip i rute mellom Bergen og Kirkenes vil ha utslipp tilsvarende Tier III, den strengeste internasjonale standarden for utslipp av NOx.

Oppgraderingene inkluderer også installasjon av toppmoderne renseanlegg for avløpsvann slik at utslippene til sjø minimeres.

For å kutte CO2-utslippene med minst 25 prosent vil Hurtigruten Norge også bruke biodrivstoff.

MS Vesterålen ble ferdig oppgradert med helt nye motorer og SCR-anlegg i 2019.

Opprettholder gods- og passasjertrafikk

Under perioden med oppgraderinger vil MS Trollfjord gå inn i rute for å opprettholde den viktige gods- og passasjertrafikken mellom Bergen og Kirkenes.

Når MS Richard With skal tilbake i rute 9. august, vil MS Kong Harald seile til Myklebust for å gjøre tilsvarende oppgraderinger. Så følger MS Nordlys, og i løpet av 2023 vil alle skipene i trafikk være ferdig oppgradert.