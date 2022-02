Det visste seg å være Mills AS som sto bak stuntet. Nå kommer selskapet, som har holdt hus på Grünerløkka siden 1885, på banen med et nytt initiativ:

Gjennom kåringen «Lokal stjerne» ønsker de å hylle unike steder i nærområdet. Med seg på laget har Mills også denne gangen med seg Sollin Sæle, som står bak tidligere aksjoner på Grünerløkka.

Via instagramkontoen@lokalstjerne kan alle Grünerløkka-elskere foreslå sine favoritter. Det er åpent for både butikker, kafeer, restauranter og også ildsjeler som fortjener en takk for innsatsen lokalt. Fristen for å nominere er 20. mars.

- Vi ønsker å vise hvor mye de små og unike butikkene og kafeene betyr for Grünerløkka. Mills begynte i det små her ved Sofienbergparken, og er i dag et stort skandinavisk konsern. Det er flott å kunne gi noe tilbake til nærmiljøet, sier Lars Marius Lauten, markedsdirektør i Mills, i en pressemelding.

Dette trofeet er et bevis på at stedet er elsket av folk i området. Foto: Mills AS

Selv om pandemien nå forhåpentligvis er over det verste, er det fortsatt tungt for mange små steder.

- Vi ønsker å gjøre dette til et varig konsept, uavhengig av korona. Derfor kommer vi til å lyse ut disse lokale stjernene to ganger i året, sier Lauten.

Han håper utlysningen vil skape engasjement. Vinnerstedet vil motta et Lokal stjerne-trofé og i tillegg motta 50.000 kr i utviklingsstipend til å kunne realisere nye prosjekter.

Alle som nominerer favorittstedet er med i trekningen om gavekort til steder på Grünerløkka.