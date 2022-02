Vinter- og påskeferien står snart for dør og mange nordmenn planlegger å legge ferien sin til Spania.

Men med mye smitte i Norge er det mange som er i tvil om de kan reise, og da spesielt om man nylig har testet positivt.

Det spanske turistkontoret Turespañja har utarbeidet en oversikt over innreisereglene som gjelder for Spania nå:

1) Alle reisende inn til Spania må enten presentere

Negativ koronatest (PCR-test ikke eldre enn 72 timer, eventuelt antigen hurtigtest ikke eldre enn 24 timer.)

Vaksinesertifikat som viser at du har blitt fullvaksinert tidligst 14 dager før avreise.

Sertifikat på gjennomgått Covid-19 sykdom. Sertifikatet er gyldig 11 dager etter første positive NAAT- test (PCR, TMA, LAMP o.l.) og 180 dager frem i tid regnet fra testtidspunktet.

Barn under 12 år er unntatt fra disse reglene og trenger ikke å vise frem noen form for sertifikat. Barn mellom 12 og 18 år som ikke er fullvaksinert, må likeledes presentere en negativ koronatest ved innreise.

2) Før innreise til Spania er det obligatorisk å fylle ut et elektronisk helseskjema 48 timer før avreise. Skjema og informasjon finner du her.

3) Du kan ikke reise inn til Spania om du har symptomer på Covid-19, det være feber, hoste og pustevansker. Har du symptomer nå eller har startet med symptomer de siste syv dagene, kan du ikke reise. Har du slått ut positivt på test de siste syv dagene, kan du altså ikke reise. Etter disse 7 dagene står man fritt til å reise, hvis man i følge norske smittevernregler har avsluttet karanteneperioden.

Hvis du har testet positivt på en koronatest, bør du holde deg hjemme i 4 døgn og ha vært feberfri i 24 timer. Det er ikke nødvendig å avlegge negativ test i etterkant.

4) De smittede reisende som har et gyldig vaksinesertifikat, trenger ikke i tillegg et bevis på at de er friskmeldt fra Covid-19 da vaksinesertifikatet kan brukes ved innreise.