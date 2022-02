Etter at det meste av koronarestriksjoner ble opphevet forrige, opplever If og Europeiske Reiseforsikring at pågangen rundt utenlandsreiser øker kraftig inn mot vinterferien.

- Det er fantastisk at reiselysten er tilbake der den hører hjemme. Vi elsker tanken på at kundene skal komme seg ut på nye eventyr, sier Andreas Handeland, reiseekspert og kommunikasjonsdirektør i If og Europeiske Reiseforsikring, i en pressemelding.

- Men de mange henvendelsene inn inn til oss om dagen viser at de reiselystne også er veldig usikre på hvordan de skal forholde seg til en verden som ennå ikke er normal. Spesielt nå som vinterferien står for dør og mange også planlegger både påske- og sommerferie, sier han.

Koronaspørsmål om vinterferien



Antallet henvendelser er omtrent på linje med det man ser i høysesongen i sommerferien. I januar alene fikk Europeiske Reiseforsikring inn over 3.000 telefoner og drøyt 4.000 skademeldinger, og denne pågangen har fortsatt utover i februar.

Andreas Handeland, reiseekspert og kommunikasjonsdirektør i If og Europeiske Reiseforsikring. Foto: If

- Veldig mange av henvendelsene kommer fra kunder som enten er koronasmittet, eller som har fått smitte i husstanden. Nå som både karantenekravet for nærkontakter og femdagers testing er fjernet, er kundene usikre på hva de skal gjøre. Vi dekker avbestillingskostnader dersom smitten eller sykdommen dokumenteres med en PCR-test eller en legeerklæring. En hurtigtest er ikke godt nok, sier Handeland.

- Det er også mange som har koronatrøbbel på reise, men heldigvis er lite knyttet til alvorlig sykdom. Det er stort sett snakk om utfordringer knyttet til forlenget opphold grunnet isolasjon/karantene, og forsinket hjemreise, fortsetter han.

If og Europeiske Reiseforsikring sine råd før vinterferien:

Sjekk om passet ditt har utløpt eller ikke.

Sjekk at du har gyldig reiseforsikring før avreise. Skal du ha avbestillingsdekning må den tegnes før du bestiller/betaler for en reise.

Sett deg godt inn i situasjonen på reisemålet. Sjekk gjerne UDs reiseapp eller https://reopen.europa.eu/en.

Sjekk på forhånd hva som kreves av dokumentasjon ved innreise, som eksempelvis koronapass og helseskjema.

Husk at PCR-tester ved grenser eller på flyplasser ikke erstattes av reiseforsikringen. Det samme gjelder evt. innreisekarantene.

Pass ekstra godt på verdisaker på flyplasser og andre steder med mye folk. Ikke legg verdifulle gjenstander i innsjekket bagasje.

Det kan være lurt å ta Helsesjekken på Ifs nettsider, slik at man ikke reiser med underliggende sykdom.