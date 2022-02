Den britiske stjernekokken vil skape smaker og stemninger byens gjester vil lengte tilbake til.

- Matopplevelser står helt sentralt når vi skal fylle dette fantastiske huset med liv. Derfor er vi ekstremt heldige som har fått Jonathan med på laget. Han har et utrolig spekter; fra fine dining til hverdagsfavoritter, og alt på et meget høyt internasjonalt nivå. Jeg drømmer om at folk skal få vann i munnen når de tenker på Sommerro. Det får de nå, sier Jarle Moen, hotelldirektør ved Sommerro i en pressemelding.

Ekspedisjonshallen blir Sommerro sitt brasserie. Foto: GrecoDeco

Mat for alle og alle anledninger på Sommerro



Som kjøkkensjef på Sommerro får Jonathan Howell ansvaret for all matservering på huset, med unntak av restaurant Plah og vinbaren Barramon.

Han har allerede startet samarbeidet med Frida Rogne om menyen på TAK, og vil videreutvikle brunsj-, lunsj- og middagskonseptene i brasseriet Ekspedisjonshallen og salongen To Søstre.

I tillegg får han ansvaret for mat og drikke ved Lysverker Scene, Kinoen og selskapslokalet Krogh salen. Selvsagt også hotellets frokost, møteromsmat, room service og take-away.

Izakaya bar & terrasse ligger i hotellets 7 etasje Foto: GrecoDeco

- Dette huset har så mye. Hvert spisested skal ha sin egen identitet og sin egen atmosfære. Felles for alle skal være høy kvalitet i råvarene og et ekstra fokus på bærekraft. Jeg gleder meg til å fylle kjøkkenet med flinke folk og begynne å leke meg med alt fra fisk og vegetarretter til vår vri av Afternoon Tea. Målet er at alle som besøker huset umiddelbart skal lengte tilbake, sier Jonathan Howell, nyansatt kjøkkensjef på Sommerro i pressemeldingen.

TAK Oslo blir nordisk japansk restaurant med utsikt over byen. Foto: GrecoDeco

Leter etter sultne talenter

Utover våren og sommeren vil Sommerro ansatte kokker og servitører. Et stort hus byr på mange muligheter og stor variasjon i oppgaver.

- Skal vi levere fantastiske gjesteopplevelser, er vi avhengig av å skape et godt sted å jobbe. Det er aldri en kjedelig dag i et kjøkken, men et hus som Sommerro gir et helt nytt spekter av muligheter. Jeg ønsker å skape en arbeidsplass der folk vil bli, fordi de alltid kan utvikle seg og lære noe nytt. Med et lag som alltid er ute etter å utforske og fornye seg, blir det heller aldri kjedelig å være gjest, avslutter Howell.

Fra London til Frogner

Britiske Howell kom til Norge i 2008, til stillingen som kjøkkensjef på Michelin-restauranten Le Canard. Siden har han vært med å starte restaurant Onda på Aker Brygge.

Til Sommerro kommer han fra stillingen som kjøkkensjef på Festningen, der han har vært med å bygge opp restauranten siden starten for 9 år siden.

Howell har bakgrunn fra kjente London-hoteller som The Lanesborough, The Dorchester og The Ritz, i tillegg til hoteller i USA og Australia. Til Sommerro tar han med seg både erfaringene fra både norsk restaurantliv og internasjonalt reiseliv.

To Søstre er salongen hvor det blir servert Afternoon Tea. Foto: GrecoDeco

Sommerros spisesteder

TAK Oslo og IZAKAYA: Søsterrestauranter til TAK Stockholm, av og med svenske Frida Ronge. Nordiske råvarer tilberedt på tradisjonelle japanske teknikker

Ekspedisjonshallen: Brasserie og bar i første etasje, i Oslo Lysverkers store ekspedisjonshall. Frokost, brunsj, lunsj og middag. Bar med scene på kveldstid

To Søstre: Salong med cocktails, kaffe, te, smørbrød og kaker. To Søstres ettermiddagste i helgene

Krohgsalen: Selskapslokale med opp til 150 gjester

Sommerro vil også ha barservering på Lysverker Scene, Sommerros egen kino, bibliotek og ulike salonger. Alle husets spisesteder åpner 1. september 2022.