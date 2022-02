WorldHotels Crafted Collection er en ny generasjon livsstilshoteller for gjester som elsker kreativitet, og som er ute etter opplevelser utover det vanlige.

Enten det er kult, urbant, stilig eller elegant.: Fellesnevneren for Crafted Collection-hotellene er at et konsept, tema eller historie ligger til grunn for hotellets idé.

Her møtes du av gjennomtenkte elementer i både helhet og detalj, i form av blant annet vakker arkitektur, spennende moderne design, historie og kunst.

The Vault, Helsingborg

- Målet med Crafted Collection er å skape den ledende samlingen av livsstilshoteller i Skandinavia. Nå kan vi tilby hotelleiere å være en del av en gruppe hoteller hvor kreativitet, unike opplevelser og personlig service står i fokus. Trenden der hotellgjester søker etter opplevelser, og hvor hotellet blir reisemålet fortsetter å øke – med Crafted kan vi tilby dette, sier Johan Michelson, administrerende direktør i BWH Hotel Group Scandinavia, i en pressemelding.

The Winery Hotel i Stockholm.

The Winery Hotel - egen vinproduksjon



Et av de skandinaviske hotellene som inngår i Crafted Collection, er The Winery Hotel i Stockholm, som skiller seg ut med sin unike og egen vinproduksjon.

Hotellet har blitt en internasjonalt anerkjent destinasjon for de som ønsker et hotellopphold utover det vanlige –hvor håndverket er grunnlaget for hotellets konsept.

Hotel Ruth, Stockholm

- Crafted, det vil si håndverk, gjennomsyrer alt vi gjør på The Winery Hotel. Fra hjertet vårt – vingården – hvor vi produserer vin fra drue til flaske, til kjøkkenet hvor smakene er komponert i perfekt harmoni med vinenes karakter. Håndverket følger oss også inn i interiørdetaljene og familievelkomsten fra våre vingårdsarbeidere. Alt som til sammen skaper atmosfæren som gjør at gjestene våre føler seg komfortable, trives og kommer tilbake, gang på gang, sier Sarah Djerf, markedssjef ved The Winery Hotel, i pressemeldingen.

NOFOHotel og vinbar, Stockholm

Andre inspirerende hoteller i Crafted Collection rundt om i verden inkluderer det trendy ACME Hotel i Chicago, kjent for sin urbane kunst og lekne høyteknologiske elementer.

På Hotel Bijou i San Francisco bor du førsteklasses i et art-deco-designet miljø, og i nederlandske Arnhem tilbyr Hotel Haarhuis gastronomiske opplevelser og familieservice.