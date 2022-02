Verdens mest prisvinnende flyselskap trapper derfor opp antall avganger på ruten København-Singapore, og gjenåpner Bali-ruten. Fra februar flyr Singapore Airlines direkte til Singapore fem ganger i uken, og København-Singapore ruten via Roma avsluttes derfor 1. juni.

Alle flyvninger er såkalt «Vaccinated Travel Lane-flyvninger» (VTL). Som betyr innreise til Singapore uten krav til karantene.

-Vi er tilbake med fem ukentlige avganger direkte fra Kastrup. Økningen i antall avganger er en direkte konsekvens av økt etterspørsel. Singapore er et attraktivt knutepunkt for mange som skal videre ut i verden. Både fritidsreisene og forretningsreisende - samt familier som nå gjenforenes etter kanskje flere år, forteller Muhammad Raimi, administrerende direktør i Singapore Airlines Norden i en pressemelding.

Daglig til Bali fra 16. februar

Det er snart to år siden Singapore Airlines sist landet på øya Bali i Indonesia. Om en knapp uke starter selskapet opp igjen med daglige avganger til det populære reisemålet. Til tross for sin beskjedne størrelse har Bali mye å tilby. Øya er kjent for sitt varme klima året rundt, sine vakre strender, rike kultur og eventyrlige opplevelser.

-Bali er et reisemål som har økt merkbart i popularitet blant nordmenn. Med daglige avganger via Singapore er valgmulighetene mange. Det er lett finne datoer som matcher både behov og ønsker. Og fra den 21. februar åpner også Australia grensene for internasjonale reisende. En fantastisk god nyhet, sier Singapore Airlines nordiske sjef.

Singapore Airlines rutenettverk dekker hele 64 destinasjoner i 34 land.

Stopp for ruten via Roma

Singapore Airlines - som har hatt direkte rute mellom Skandinavia og Singapore i nesten 45 år - valgte i sommer å utvide ruten København-Singapore med stopp i Roma.

-Da vi åpnet ruten via Roma, var trafikken til Singapore og videre ut i verden hardt rammet av Covid-19. Roma-ruten ga dessuten reisende en unik mulighet til å oppleve servicen og komforten ombord på vår Airbus 350 også på en europeisk rute, om de ønsket å bare fly til Roma. Noe som man vanligvis bare kan oppleve på en long-haul flyvning, sier Muhammad Raimi.

Gjenopptar catering fra København

Singapore Airlines er kjent for høy kvalitet, utsøkt service og unike smaksopplevelser. Koronapandemien satte flyselskapets danske catering på pause. Nå gjenopptas det mangeårige samarbeidet med Gate Gourmet på Kastrup lufthavn, og reisende på ruten fra Oslo via København til Singapore kan igjen nyte lokale spesialiteter i luften.

-I Skandinavia har vi fantastiske råvarer og lokale produsenter som leverer en helt unik kvalitet. En kvalitet som absolutt matcher vår standard og service om bord. Vårt mål er å fortsette og gi våre kunder ekte og bærekraftige smaksopplevelser i luften, sier Muhammad Raimi.