- Strategien innebærer at Ving og moderselskapet Nordic Leisure Travel Group tar et kraftig grep om feriereisenes klimapåvirkning, sier Zachrisson i en pressemelding.

Selskapets eget flyselskap, Sunclass Airlines, skal fram mot 2030 redusere sitt CO2-utslipp pr. passasjerkilometer med 25 prosent i forhold til 2019. Målet er å helt unngå utslipp av kulldioksid innen 2050, blant annet ved å bytte ut hele flyflåten.

I tillegg skal Vings egne konsepthotell senest i 2030 hente all energi fra sol-, vann- og vindkraft. Dette er noen av målene Vinggruppen i dag presenterer, og som understreker selskapets vilje til å gjennomføre tiltak for at feriereisene skal bli mer bærekraftige.

- Må ta enda mer ansvar



Savnet etter utenlandsferie har vært stort under hele koronapandemien. Når verden nå er i ferd med å åpne igjen, opplever selskapet en kraftig økning i salget av reiser. Dette medfører at Ving, som har jobbet med miljø- og bærekraftspørsmål siden starten av 90-tallet, må ta enda mer ansvar for å redusere klimapåvirkningen fra virksomheten sin.

Flytrafikken står i dag for ca. 3 prosent av det globale CO2-utslippet, samtidig som hotelldrift og aktiviteter på reisemålet også etterlater seg klimaavtrykk. Derfor står reisebransjen overfor store utfordringer, og har søkelyset rettet mot seg som en aktør som kan og vil bidra til et grønt skifte. Det er en oppgave Ving tar på alvor.

Selv om charterreiser allerede er en av de mest ressurseffektive reiseformene, fordi man stort sett flyr non stop med fulle fly og stiller høye krav til egeneide hotell, legger ikke Zachrisson skjul på at det kan gjøres enda mer.

–De siste tre tiårene har vi i Ving jobbet aktivt for å gjøre reiseopplevelsene så bærekraftige som mulig. I 1990 opprettet vi vårt første miljøråd, og siden 2002 har flyselskapet vårt redusert CO2-utslippet med 20 prosent pr. passasjerkilometer. Vårt familiehotell Sunwing Kallithea Beach på Rhodos var dessuten et av de første i Europa til å få EUs miljømerke Ecolabel. Og siden 2019 har vi klimakompensert for alle reisene våre. Vi er stolt av det vi allerede har fått til, men det er ikke nok – og som Norges største reisearrangør har vi et stort ansvar for å ta ytterligere skritt mot mer bærekraftige opplevelser, sier Ving-sjefen.

Plan for bærekraftige reiser



Vings plan for mer bærekraftige reiser omfatter blant annet: