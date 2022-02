Quality Airport Hotel Værnes harfått et løft flere steder. Inngangspartiet er blitt flyttet og resepsjonsområdet er blitt mer åpent. Dette har gitt rom for et større lobbyområde. I tillegg er restauranten også blitt utvidet, og en ny lobbybar er på plass.



– Det er deilig endelig å ha kunnet åpnet dørene igjen, og vi er veldig fornøyde med utvidelsen og renoveringen. Tilbakemeldingene fra både gjester og ansatte har vært veldig positive, og vi ser at arbeidet som er lagt inn har absolutt møtt forventningene våre, sier Kim Engan Strand, hotelldirektør ved Quality Airport Hotel Værnes, i en pressemelding.

Quality Airport Hotel Værnes har utvidet med 76 nye dobbeltrom.

76 nye dobbeltrom

Resepsjonen, lobbyen, restauranten, baren og de øvrige fellesarealene har fått en oppgradering og fremstår nå som varme, moderne og tidsriktige. Samtlige møterom i hotellets underetasje er i sin helhet blitt omdefinert som grupperom, og toalett-, heis- og parkeringskapasitet er økt. Fleksibiliteten ved å ha så mange forskjellige typer konferanse- og møterom tilgjengelig så nærme flyplassen, er noe som reisende kan dra nytte av fremover.

– Jeg er stolt over at Quality Airport Hotel Værnes nå kan tilby totalt 223 gjesterom, hvorav alle er dobbeltrom. Vi har økt med 76 rom, fordelt på 6 etasjer. Som sagt, så har vi allerede fått mange gode tilbakemeldinger fra våre gjester, og i fjor høst så vi hvilket fantastisk potensiale som ligger i de nye arealene.

Nå har vi i tillegg brukt de siste månedene til kompetansehevende tiltak, samt periodisk vedlikehold og renhold, så nå gleder vi oss stort over regjeringens lettelser i koronatiltakene. Nå kan vi endelig fylle konferansesalene våre igjen og gjøre det vi elsker alle mest. Nemlig å skape magiske opplevelser for gjestene våre, sier Strand.

Quality Airport Hotel Værnes har utvidet konferansekapasiteten med 1000 kvadratmeter.

Konferanse- og møterom

Konferanseavdelingen er nå 1000 kvm større enn før. Med to fleksible plenumssaler med plass til inntil 250 personer i hver sal, tre mindre møterom, større pauseareal med sittegrupper, samt flere pausebuffeter, ligger alt godt til rette for vellykkede arrangementer. Nå tilbyr hotellet totalt 16 fleksible konferanse-, møte- og grupperom for enhver anledning. Alle møterom har ypperlige tekniske løsninger for lyd og lys, god takhøyde og dagslys som komplimenterer totalopplevelsen til gjestene.



– Med et tilbygg som er en såpass naturlig forlengelse av det opprinnelige bygget, er det veldig positivt at både det innvendige og utvendige uttrykket av hotellet oppleves som harmonisk og helhetlig, avlutter Strand.