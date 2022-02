– Nord–Norge er på grunn av lange avstander en landsdel som er spesielt avhengig av luftfart. Til tross for at vi har hatt kort tid til å planlegge konkurransen og at pandemien skaper usikre tider, er vi glade for å få på plass nye avtaler for de neste to årene, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård i en pressemelding.

Samferdselsdepartementet lyste 30. september 2021 ut ny konkurranse om regionale ruteflyginger i Nord-Norge. Flyselskap i alle EU/EØS-land ble invitert til å levere tilbud på drift av til sammen 14 ruteområder for perioden 1. april 2022 – 31. mars 2024. Det var bare Widerøe og danskene som meldte seg på konkurransen.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård på flyplassen i Bodø. Foto: Kjell Brataas/SD

DAT la inn tilbud på tre av de utlyste rutene i konkurranse med Widerøe. Bare på en av dem - Lakselv-Tromsø - var kravet til kompensasjon fra staten lavere enn Widerøes.

I dag har DAT ruter til Florø, Oslo og Stavanger.

- Samferdselsdepartementet har vurdert de innkomne tilbudene og gjennomført forhandlinger. I tillegg har tilbudene blitt forelagt Luftfartstilsynet for vurdering av tilbydernes økonomi samt tekniske og operative forhold, og Avinor for en avklaring av eventuelle problemstillinger på lufthavnsiden, heter det i pressemeldingen.