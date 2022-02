Gjestene hos Comfort Hotel i Oslo har kunnet glede seg over å bli møtt av nye og oppgraderte hotell i det siste.

Fire av de fem Oslo-hotellene i kjeden er allerede ferdig med utvidelse og renovering, mens det femte er godt i gang.

Lobby Comfort Hotel Børsparken

Comfort Hotel Børsparken

Comfort Hotel Børsparken har oppgradert nesten hele hotellet, fått ny takterrasse og oppgradert det store treningsrommet i kjelleren og fellesområdene i første etasje.

I tillegg har hotellet pusset opp alle sine 248 gjesterom. Comfort Hotel Xpress Youngstorget har også fått et løft med oppusset gjesteområde med kitchenette og vaskemaskin for gjestene, samt renovert lobbyen. Hotellet har renovert 81 rom, og ekspandert med 69 nye rom.

Comfort Hotel Xpress Youngstorget

– Selv om det kanskje er mange som ville ventet med å gjennomgå slike renoveringer i disse tider, ser vi at dette har vært en stor mulighet til å gi et løft av totalopplevelsen på både Comfort Hotel Børsparken og Comfort Hotel Xpress Youngstorget.

Gjestene vil nå kunne dra nytte av det vi fikk gjennomført mens verden stod litt på stedet hvil. Vi er meget fornøyd med resultatene, og ser allerede at gjestene har uttrykt det samme, sier Espen Ravnå, hotelldirektør ved Comfort Hotel Børsparken og Comfort Hotel Xpress Youngstorget, i en pressemelding.

Dobbeltrom Comfort Hotel Grand Central

Comfort Hotel Grand Central

Comfort Hotel Grand Central er utvidet med 24 nye rom. I lobbyen har man også pusset opp med ypperlige muligheter for co-working for både gjester og forbipasserende.



– For å være det mest sentrale hotellet i Oslo, med beliggenhet inne i Østbanehallen, ser vi oss veldig fornøyd med å kunne utvide med 24 nye rom. I tillegg har vi pusset opp vår Barception og lobby, og med umiddelbar tilgang til kollektivtilbud til alle severdigheter Oslo har å by på, ser vi frem til å ønske både gamle og nye gjester velkommen når vi åpner igjen 31. januar, sier Johanna Furenbäck, hotelldirektør ved Comfort Hotel Grand Central, i pressemeldingen.

Comfort Hotel Karl Johan

Comfort Hotel Karl Johan

Comfort Hotel Karl Johan har fått 79 nye rom og er nå blitt kjedens største hotell i Oslo med hele 260 rom. Hotellet har fasiliteter som restaurant, bar, uteservering, døgnåpent treningsrom og hyggelig Barception-område med beliggenhet i hovedstadens paradegate.



– Siden hotellet ligger med en travel verden rett utenfor dørstokken, så har vi prioritert høyt at rommene våre er stille og behagelige. Med 79 nye rom hovedsakelig mot stille bakgårder, er dette blitt en liten oase der du kan enten få jobbe i fred, ta en rolig langhelg eller få slappet av mellom shoppingen eller konsertene. Vi er så nærme alt i Karl Johans gate, og vi er glad for at vi nå kan ta imot enda flere gjester, sier Espen Nordhagen, hotelldirektør ved Comfort Hotel Karl Johan.

I tillegg til de ferdigstilte hotellene, er Comfort Hotel Xpress Central Station godt i gang med å ekspandere med 33 nye hotellrom i tillegg til renovering av noen eksisterende. Disse er klare til å ta imot nye gjester til høsten.