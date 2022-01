Mange har allerede bestilt årets sommerferie

Undersøkelsen, som er gjennomført av Respons analyse på vegne av Fremtind, viser at mange nordmenn allerede har startet planleggingen av årets sommerferie. Nær 1,3 millioner ser an smittesituasjonen og venter med å bestille.

– Kundene våre er forsikret for hendelser som oppstår på reisen, men de må samtidig være klar over at det kan være utfordrende for oss å bistå i områder som har lav sykehuskapasitet eller andre begrensninger på grunn av pandemien, sier skadeforebygger Therese Nielsen i Fremtind, forsikringsselskapet til SpareBank 1 og DNB, i en pressemelding.

Nielsen oppfordrer alle til å sette seg godt inn i lokale restriksjoner og innreiseregler i landet de skal reise til.

Må ha positiv PCR-test for å få dekket avbestilling av reise

Norske myndigheter krever ikke lenger PCR-test, og hjemmetest er nå godt nok for å registrere at du har fått korona. Men i enkelte tilfeller trenger du fortsatt en PCR-test.

– For at du skal få dekket avbestilling av reise grunnet koronasmitte, trenger vi en positiv PCR-test. Denne er også knyttet til deg personlig. Legeattest fungerer også, som ved annen sykdom, sier Nielsen.

– Vi er klar over at dette kan skape enkelte utfordringer for noen. Vi vurderer fortløpende hvilken dokumentasjon vi krever fra våre kunder, slik at dette er både enkelt og rettferdig for flest mulig. Foreløpig krever vi PCR, men pandemien utvikler seg hele tiden, så det kan endre seg, sier Nielsen.

Innreisereglene varierer fra land til land, og mange krever at det fremlegges PCR-testresultat – det samme gjør mange flyselskap. Noen land opplever sprengt testkapasitet, og i enkelte av disse er hjemmetest godt nok ved innreise. For eksempel godkjenner myndighetene i Gran Canaria hjemmetester, fremfor PCR.

Hundrevis av nordmenn blir smittet på ferie

Fremtind registrerer månedlig hundrevis av saker med nordmenn som har blitt smittet av korona på reise i utlandet.

– Blir du smittet i utlandet får du dekket utvidet opphold grunnet karantene og ny hjemreise om du trenger det, sier skadeforebyggeren.

Forsikringen dekker også sykehusopphold. Forsikringsselskapet ser en tendens til at lokalt helsevesen legger inn turister selv uten alvorlige symptomer.

- Vi har noen saker, for eksempel i Thailand, hvor helsevesenet «tvinger» turistene inn på sykehus selv med få eller ingen symptomer. De vet at mange får dekket innleggelse, og vi tror helsevesenet i enkelte land utnytter godt forsikrede turister til å tjene litt ekstra penger, sier Nielsen.