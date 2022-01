- Det finnes nemlig en rekke mynter fra andre land som ligner euromyntene både i størrelse og i design. Men felles for de utenlandske myntene som nå er i omløp i Spania, er at verdien vanligvis ligger langt under 1- og 2-euromyntenes, skriver den norske Facebook-gruppen "Ditt Spania".

FORVEKSLING VED VEKSLING: Spanske Guardia Civil advarer nå mot svindlere som benytter nærmest verdiløse mynter som "kopi" ev euro-myntene. Det er ikke bestandig like lett å se forskjell på myntene du får igjen som vekslepenger. Foto: Guardia Civil

Mynter med minimal verdi



Det er ifølge "Ditt Spania" særlig mynter fra Sør-Amerika som brukes i forsøkene på svindel.

Det gjelder blant annet 20 jamaicanske dollar som til tross for at det høres mye ut, bare er verdt 0,11 euro, 5 dominikanske pesos (verdt 0,076 euro), venezuelansk bolivar (verdt 0,19 euro), argentinsk pesos (verdt 0,0084 euro) og 100 chilenske pesos (verdt 0,11 euro)

Men også mynter fra andre land brukes i svindelen. Det gjelder thailandsk baht som ligner 1-euromynten, men som bare er verdt 0,027 euro og egyptisk pund (0,056 euro).