Lofot-ferjer skal gå på hydrogen

– Norge har ambisiøse mål og forpliktelser på klimaområdet. Derfor er det svært gledelig at vi er verdensledende på nye klimavennlige måter å reise på.Den første hydrogenferja er snart i drift i Rogaland. At framtidens ferjer mellom Bodø og Lofoten også skal gå 100 prosent på hydrogen, er en ny klimamilepæl, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård i en pressemelding.

- Vi har blitt vant til elferjer over hele Norge. Her var Norge i front. Noen ferjer seiler over ekstra lange strekninger. Slik som ferjesambandet mellom Bodø og Lofoten, som tar tre timer over Vestfjorden. På slike samband er batterier rett og slett ikke godt nok. Derfor er hydrogen et veldig godt alternativ. Jeg gleder meg til å følge den videre utviklingen, sier Nygård.

Første fullskala hydrogenferje i Norge

Ferja på sambandet Hjelmeland-Nesvik i Rogaland regnes som verdens første hydrogenferje. Den kommer i drift i løpet av 2022. Her skal ett av to fartøy gå 50 prosent på hydrogen.

Kontrakten som nå er signert er den andre i Norge. Ferjesambandet over Vestfjorden vil likevel bli Norges første med fullskala hydrogenferjer.

- Norge har over 120 ferjesamband. Det er nesten en del av vår identitet. Derfor er det naturlig at vi tester ut klimavennlige løsninger, som på det korte ferjesambandet i Rogaland. Elferjer er en suksess, og jeg håper hydrogenferjer også kan bli det. Spesielt der batterier ikke strekker til i dag, som over Vestfjorden. På den måten kan Norge fortsatt være i front – også på hydrogensiden, sier samferdselsministeren.