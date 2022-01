Samtidig lanseres en helt ny og innovativ søkefunksjon der du enkelt kan finne den reisen som passer dine ønsker, uansett om du er ute etter en aktiv ferie med trening, eller om du foretrekker å slappe av på en eksotisk strand.

- Under koronapandemien har trygghet blitt en veldig viktig faktor når vi skal ut å reise. Det har ført til at stadig flere blir klar over de mange fordelene ved å velge en pakkereise.

Med over 300 destinasjoner og mer enn 5000 hotell rundt om i verden, har Ving muligheten til å tilby akkurat den ferien som passer for deg.

Lanserer "Mer deg"



- I kampanjen «Mer deg» vil vi fortsette å modernisere og fornye bildet av pakkereiser, med å ha fokus på personlige opplevelser. I kampanjen kommer vi tett på de reisende og får bli med når de går fra «hverdags-jeg» til «ferie-jeg». De har alle individuelle behov for å få en perfekt ferie. Det kan være at man vil slappe av ved bassenget, gå turer i fjellet eller oppleve nye kulturer. Vi mener vi har funnet en smart og produksjonseffektiv idé, der vi kombinerer lengre filmer som vekker følelser, med kortere klipp og stillbilder, sier Ingrid Osa, Brand Manager i Ving i en pressemelding.

Kampanjen lanseres i slutten av januar og den rulles ut på TV, digitalt, på print og i sosiale medier. Bak kampanjen står Vings egen inhouse-avdeling og reklamebyrået Åkestam Holst. Castrofilm har stått for filmproduksjonen. Musikken i reklamefilmene er produsert av den svenske artisten Christian Wannerwall, og sangen heter Be Free. Filmene ble spilt inn i desember 2021 på Vings største vinterdestinasjon, Gran Canaria.

Den nye "Ferievelgeren" vil veilede kundene

Som en del av kampanjen lanserer Ving en ny søkefunksjon som gjør det enklere for kundene å finne en reise som passer deres behov. Vings kunder har også tidligere enkelt kunne finne en reise med bare noen få klikk, basert på når og hvor de ønsker å reise.

Men nå tar Ving det et skritt videre og tilbyr en søkefunksjon basert på hva du vil oppleve på reisen av aktiviteter, opplevelser, sport og velvære.

– Vi opplever at våre gjester stiller nye krav, basert på individuelle behov og livsstil. I vårt brede utvalg kan det noen ganger være vanskelig å finne reisen som passer for akkurat deg, og derfor oppsto ideen om å lage "ferievelgeren". Ved å koble destinasjoner og hotell sammen med aktiviteter og opplevelser, vil kunden finne sin perfekte ferie. Vi er alene om dette i bransjen, noe som betyr at vi kan skille oss ut fra konkurrentene, sier Ingrid Osa.

Ferievelgeren finner du på ving.no. Ved hjelp av den kan kunden nå finne sin drømmeferie på en helt ny måte. Den nye søkefunksjonen er basert på flere tusen sporingspunkter i form av blant annet hotell, destinasjoner og aktiviteter. Basert på kundens valg, matches alle data. Som et resultat vil kunden ha et relevant utvalg av hotell og reisemål å velge mellom. Den nye søkefunksjonen vil veilede kundene med ferieforslag basert på innsikt, samt inspirere til nye reiseopplevelser.