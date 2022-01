Etter lang tid preget av en global pandemi og lokale restriksjoner begynner Apollo nå sakte, men sikkert endelig å se tegnene på et godt reiseår.

Salget av årets sommerreiser er i full gang – og gir allerede en tydelig pekepinn på årets reisetrender. Her er fem av de tydeligste!

1. Økt reisefeber – og budsjett

De siste to somrene valgte mange å holde seg hjemme grunnet pandemien. Nå som ekspertene forsiktig begynner å spå starten på slutten øker derimot også optimismen om en etterlengtet utenlandsferie, og hos Apollo merkes det både i salget og trafikken.

- Salget har sakte, men sikkert tatt seg opp siden jul og den siste uken nå har vi hatt en økning på hele 40 prosent sammenliknet med uken før. Vi ser også en økning på over 60 prosent i trafikken inn til nettsiden, så enda flere er nok i gang med planleggingen - og det kan virke som om vi også er villige til å unne oss det lille ekstra i år, sier Beatriz Rivera, Kommunikasjonsansvarlig i Apollo i en pressemelding.

Trygghet forblir en viktig faktor ved valg av både reisearrangør og reisemål i år.

2. Tryggheten styrer

Likevel er vi ikke helt ferdige med pandemi og usikkerhet helt enda. Behovet for trygghet preger reisevalgene våre mer enn noen gang, som kan være en av grunnene til at Apollo kan melde om en rekordøkning i antall nye kunder. Hele 60 % av de som har sikret seg en ferie i år har aldri reist med reisearrangøren tidligere, og Rivera har ingen tvil om at 2022 blir pakkereisens år.

- Pandemien har gjort at reisende i mye større grad både ønsker og trenger mer personlig oppfølging enn tidligere. Majoriteten av de som kontakter oss har praktiske spørsmål – om innreiserestriksjoner, skjemaer, vaksinekrav og alt nytt man nå må forholde seg. I tillegg ligger det nok en stor trygghet i at vi har egne reiseledere på stedet som kan bidra ved behov, forklarer hun.

Nok en gang er det Hellas som utmerker seg som sommerens soleklare mest populære reisemål, med Kreta, Rhodos og regionen Epirus på det greske fastlandet i spissen.

Lokaleide hoteller er langt mer populære enn store, internasjonale resorts.

3. Vi tar ansvar

Er det noe som virkelig er blitt vekket i oss nordmenn under pandemien så er det dugnadsånden. Vi har også i større grad innsett verdien av både fellesskap og bærekraft, og i år ser det ut til at vi tar alle tre med oss på ferien – blant annet ved å velge lokaleide hoteller fremfor store, internasjonale kjeder.

- For land som Hellas, der turistnæringen utgjør over 20 prosent av landets økonomi, er det klart at to år med reiserestriksjoner har vært utrolig vanskelig. Derfor er det ingenting vi synes er finere enn å se dugnadsånden strekke seg over landegrenser. Mange forteller oss faktisk at de nå vil reise for å støtte den lokale økonomien, og vi gleder oss enormt til å gjøre det samme for fullt igjen, smiler Rivera.

4. Aktivitet og opplevelser

Interessen rundt aktive ferier har vært stor lenge, men i kjølvannet av pandemien har den økt markant. Hos Apollo er nå Apollo Sports et av de mest populære hotellkonseptene. Med en salgsøkning på 20 prosent sammenliknet med samme tid i fjor, da nærmest alle hotellene endte med fullt belegg, er Rivera skråsikker på at trenden vil slå nye høyder i år.

- Løpeskoene har blitt et fast inventar i nordmenns feriekoffert. På våre hoteller i Playitas-gruppen deltok gjestene på over 25 000 timer med bookede sportsaktiviteter i løpet av sommeren. Padel sto for hele 32 prosent av aktiviteten, etterfulgt av crossfit og yoga, forteller hun.

Skreddersydde hotellopplevelser er en av årets reisetrender.

5. Skreddersydde hotellopplevelser

Reisetrenden om å unne seg det lille ekstra gjenspeiles særlig i hvordan vi velger å bo under ferien, men ikke nødvendigvis i form av prisklasse og stjerner. Hos Apollo ser man ingen markant økning i salget av eksklusive, luksuriøse resort, snarere tvert om.

- For de aller fleste av oss er ferien årets høydepunkt, og kanskje enda mer nå etter pandemien. Ferie betyr en etterlengtet pause fra «alt annet», og gir oss tid til å fokusere på oss selv og våre, dyrke egeninteressene og kvalitetstid. Derfor ønsker vi oss også i større grad hoteller skreddersydd enten personligheten eller livsfasen vår – eller formålet med ferien, forklarer Rivera.

Dermed er det kanskje ikke tilfeldig at hele 7 av 10 av Apollos gjester velger et konsepthotell i år; enten det er Mondo Family for barnefamiliene, Mondo Duo eller Boutique for voksne, eller Apollo Sports for den aktive.