I januar 2019 ble det kjent at Rolf Sandvik forlot turistbåtrederiet The Fjords. I løpet av de tre årene som er gått har han jobbet frem et nytt, større cruiserederi.

Ambisjonen er at rederiet Northern Xplorer skal bygge en serie på 14 hydrogen- og batteridrevne cruiseskip, det første skal stå klart i 2024/2025, i godt tid før nullutslippsvedtaket i de norske verdensarvfjordene trer i kraft i 2026. Deretter er planen å ta levering av ett skip pr. år.

Selv om Sandvik medgir at planene er ambisiøse sier han også at han føler seg sikrere på å få dette til enn da han startet opp The Fjords. Den gang fikk han beskjed om at prosjektet ikke var mulig etter de krav selskapet hadde, nå har leverandørene en annen tone – de tror det er mulig, dessuten er pandemien som har stengt ned store deler av cruiseindustrien forhåpentligvis historie innen skipene er klare.

STARTER NYTT: Tre år etter han forlot The Fjords starter Rolf Sandvik opp en ny og større cruisesatsing. Foto: Northern Xplorer

Jakter «grønn» investor

– Vi var i ferd med å gå ut i kapitalmarkedene i januar 2020, i dag er vi glade for at vi ikke gjorde det. Da kunne vi sittet her med mye gjeld allerede, sier Sandvik.

Pengene er riktignok ikke på plass ennå, og hvor mye som trengs vil han ikke si, men skal de nå målet om å ta levering av det første skipet i 2024–2025 må selskapet i realiteten ha signert kontrakt med et byggeverft i løpet av første halvår.

I dag eies selskapet av Sandviks selskap Sust, det svenske selskapet Cleantech Invest Norway og David Westgård Jansson. Styret ledes av Tove Presterud, blant styremedlemmene er også Endre Ording Sund som også er styreleder i nylig Euronext Growth-noterte CO2 Capsol.

– Det er vel så viktig for oss å finne riktig eier, som det er å finne noen som har pengene. Det må være investorer med en grønn profil, som kan godta at vi ikke alltid velger billigste løsning, sier Sandvik.

I tillegg til å jakte enkeltinvestorer ønsker rederiet å nå ut til de store bærekraftsrettede fondene. På lengre sikt mener Sandvik det er naturlig å vurdere en børsnotering.

– Men innen vi gjør det må vi bevise at markedet finnes.

Bygger norsk organisasjon

– Historisk har cruiserederiene hatt sitt utspring i Norge, før de har flyttet til Miami. Det har vi ingen planer om, sier Sandvik.

I løpet av kort tid vil en salgs- og markedsorganisasjon komme på bena, målet er å bygge et internasjonalt cruiserederi med hovedsete i Norge.

Hvert skip skal ha en kapasitet på 300 gjester, og et mannskap på rundt 100 personer.

Med tre skip i drift anslår han at Northern Xplorer vil kunne sysselsette om lag 600 personer på skipssiden, i tillegg kommer rederiorganisasjonen og leverandører på destinasjonsnivå.

De tre første skipene er tiltenkt det norske markedet, deretter må de til utlandet med resten av skipene dersom det skal tjenes penger.

– Når det gjelder teknologi og ladeinfrastrukturer ligger Norge lengst fremme, derfor starter vi her. Hvor vi ekspanderer avhenger av den teknologiske utviklingen, men vi ser på de andre nordiske landene, Storbritannia og andre europeiske land, som Tyskland og Frankrike.

Sandvik forteller at det skal tenkes bærekraft i alle ledd, fra en potensiell panteordning på aluminiumet i skroget til hvordan gjestene kommer seg til og fra.

– Men det skal også være bærekraftig økonomisk, vi skal tjene penger selv om vi legger oss i det midtre sjiktet prismessig og tilbyr et «nordic luxury»-produkt.

Foretrekker norsk verft

Også skipene vil han aller helst bygge i Norge.

– Vi har hatt en runde hos verftene, og gå flere runder. Det er et stort sprik mellom de dyreste og det billigste, men det kan også være fordi spesifikasjonene ikke har vært fullstendige, sier Sandvik.

Det første skipet vil drives frem både batteri, hydrogen brenselcelle med diesel som back-up, men Sandvik er klar på at dette oppsettet ikke er låst for resten av serien.

– Vi vil hele tiden ønske å ha den nyeste teknologien i våre skip. For det første skipet har vi som krav at det skal kunne seile utslippsfritt i 26 timer i strekk, det er ikke et krav vi kommer til å fire på, sier han.

Skulle de norske verftene vise seg å ikke være konkurransedyktige å pris vurderer Northern Xplorer verft i andre europeiske land.