- Hver av de nå ti løypene har sin egen historie. Som arena for Ski-VM i 1970 vitner de om mer enn 100 års skitradisjoner i Ladin-dalen i Dolomittene, forteller Atlantic Link - turistkontoret for Val Gardena i Skandinavia - i en pressemelding.

De legendariske 8 er velpleide pister som byr på en formidabel utsikt over de legendariske fjellene i Dolomittene.

Klarer du å kjøre alle åtte, får du sertifikat for vel utført bragd.

Val Gardena, Dolomittene, Italia.

To nye løyper



Nytt av året er Pilat Slope og La Ria Slope.

Etter å ha vært stengt i over 25 år, er den tidligere off-pisten Pilat Slope de siste årene blitt omhyggelig restaurert og modernisert. Løypa strekker seg over en klippeskog fra Seiser Alm til Ortisei, og er utviklet til en spektakulær piste, som går gjennem en skog med mye svinger og enestående utsikt over Val Gardena. Lengde: 4.703 m, HM: 778 m, middels/maksimal helning: 17/60%.

Med begynnelse fra taubanen Dantercepies fjellstasjon svinger La Ria Slope

seg over 310 HM med en maksimal stigning på 52% og er virkelig ren adrenalin for ekspertskiløpere. Den brede pisten er også ideell for skiløpere som ønsker å øve - du kan trygt kjøre med store svinger tvers over løypa i mindre fart.