Oppblomstring av smitte og inntog av ny virusvariant har fått det til å koke på linjene inn til If Europeiske Reiseforsikring. Faktisk er det tre ganger så mange som tar kontakt sett i forhold til i normale uker.

- Vi skjønner godt at kundene våre er usikre på hva de skal gjøre med utenlandsreiser som skal finne sted i jule- og nyttårsperioden. Vi har ingen fasit, men målet er å gi forbrukerne rikelig med informasjon, slik at de selv kan ta gjennomtenkte valg, sier Andreas Handeland, kommunikasjonsdirektør i If og Europeiske Reiseforsikring, i en pressemelding.

- Vi har valgt å se på det å bli satt i myndighetspålagt smittekarantene på lik linje med sykdom. Derfor er vår avbestillingsdekning godt tilpasset de nye og strengere karantenereglene for nærkontakter. Vi erstatter avbestillingskostnader man blir sittende igjen med selv dersom man havner i en slik karantene før avreie, sier han.

Reise, eller holde seg hjemme?

Det finnes ingen fasit på hvorvidt man skal reise utenlands, eller holde seg hjemme i Norge slik det er nå.

- Helsemyndighetene sier at det å reise utenlands kan være like trygt som å oppholde seg i Norge - dersom man tar forholdsregler. UD setter på en måte to streker under dette ved å ikke utstede pandemirelaterte reiseråd. I tillegg forteller vårt apparat rundt i verden at vi skal kunne gi hjelp som normalt dersom det uforutsette skulle skje, sier Handeland.

- Så lenge det ikke foreligger et reiseråd fra UD på et land eller område, gjelder reiseforsikringen som normalt. Da er man dekket for sykdom og skader på reisen, avbestilling grunnet sykdom, forsinkelser, tyveri og skade på bagasje, for å nevne noe. Koronasykdom er selvfølgelig også dekket, sier han.

Mange av de som kontakter If Europeiske lurer nå på om de får dekket avbestilling hvis de ikke ønsker å reise på en planlagt tur.

- En forsikring dekker dessverre ikke smitte- eller karantenefrykt. En mulighet kan være å kontakte fly- eller reiseselskapet sitt og sjekke hvilke muligheter man har i forhold til ombooking eller refusjon, sier Andreas Handeland.

Europeiske Reiseforsikring er en del av If Skadeforsikring.