- Hurtigruten Foundation støtter gode lokale prosjekter som gir bærekraft både i Norge og utlandet. For oss var Nordkapptrappa midt i blinken, og vi valgte å gi maksimalt støttebeløp til nettopp dette, sier Henrik Lund, daglig leder i Hurtigruten Foundation i en pressemelding.

Hurtigruten Foundation ble etablert i 2015, med mål om å gjøre en forskjell for viktige prosjekter rundt om i verden, inkludert langs norskekysten.

Etter en søknadsprosess der det kom inn forslag til prosjekter fra hele verden, har Hurtigruten Foundation besluttet å gi 100.000 NOK til Nordkapptrappa.

I 2021 er det sju organisasjoner som mottar støtte, og mottagerne er i Norge (Nordkapptrappa), Svalbard, Galapagos, Antarktis, Argentina, USA og Canada.

Tryggere fjelltrapp i Honningsvåg



- Trappa vil gjøre turen opp fjellet tryggere, ta vare på naturen rundt, og være en attraksjon i sentrum av Honningsvåg. Personer som bruker området, vil også bli dirigert bort fra mer sårbare områder, sier Lund.

- Dette er en god julegave til Nordkapp. At Hurtigruten Foundation gir maks utbetaling til Nordkapptrappa er en oppmuntring og viser at prosjektet legges merke til. Dette vil også Hurtigrutens gjester nyte godt av, sier Stig Hansen, daglig leder i Nordkappregionen Næringshage.

Hurtigruten Norge, som har Honningsvåg som en viktig havn i kystruten, ser Nordkapptrappa som et viktig prosjekt.

- Det er viktig for oss å støtte lokalsamfunnene langs kysten der vi seiler. Da jeg var i Honningsvåg i oktober og snakket med reiselivet der, var det tydelig at Nordkapptrappa vil bety mye for både lokalbefolkning, næringslivet og tilreisende. Nordkapp er allerede den mest populære utflukten blant Hurtigrutens gjester. Dette vil bare gjøre kommunen og regionen enda mer spennende å besøke, sier Hedda Felin, administrerende direktør i Hurtigruten Norge.