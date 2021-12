For mange er førjulstiden og det å fly nærmest tradisjon. Tusenvis skal hjem til jul, eller utenlands for å feire høytiden. Også i år blir dette en annerledes jul, preget av at pandemien er inne i en ny og svært alvorlig fase.

Derfor gjør Avinor, politiet, helsemyndigheter og alle andre på flyplassene alt vi kan for at smittevernet skal ivaretas på en god måte.

– Et av de viktigste rådene våre er at reisende må lese seg opp på koronareglene før de skal fly, og møte opp i god tid, sier kommunikasjonssjef i Avinor, Joachim Westher Andersen i en pressemelding.

Han fortsetter:

–Som vi har sett de siste to ukene kan anbefalinger og regler fra Regjeringen og helsemyndighetene endre seg på svært kort varsel. Det kan også være lokale råd og regler i tillegg til de nasjonale. Det er derfor viktig å følge med på det som gjelder der du flyr til og fra, sier han.

Sjekk oppdaterte reiseråd



På Avinors nettside avinor.no ligger det til enhver tid oppdatert informasjon knyttet til hvilke retningslinjer som til enhver tid gjelder.

– Så skal vi i Avinor og våre partnere på flyplassene gjøre alt vi kan for å sikre smittevern og en trygg trafikkavvikling gjennom julen og videre, tilføyer Westher Andersen.

Den aller travleste dagen

Den travleste reisedagen før jul ser ut til å bli onsdag 22.desember, for alle de fire største flyplassene; Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger.

– For Oslo lufthavn blir det nesten 60 000 reisende denne dagen, men dette er et anslag som kan endre seg om det kommer ytterligere endringer i anbefalinger og regelverk, sier kommunikasjonssjef ved Oslo lufthavn, Harald Nygaard Kvam.

For Bergen er det snakk om over 16 000 reisende, Trondheim over 11 000 og Stavanger over 9 000 reisende den 22. desember.

– Fra og med fredag 17. og frem til 23. desember er det en reisetopp på alle de fire største flyplassene, tilføyer Nygaard Kvam.

Fem tips for en trygg og smidig julereise

* Hold deg hjemme hvis du føler deg syk

* Vi viser til myndighetenes påbud om munnbind og oppfordrer alle til å bruke dette

* Sett deg inn i gjeldende regler og restriksjoner for korona dit du reiser til, det er din plikt som reisende å følge regelverket

* Møt opp i god tid, mange reiser samtidig med mye bagasje og julegaver

* Dersom det blir endringer i din reise, må du forholde deg til informasjon fra flyselskapet ditt. På avinor.no eller i vår passasjerapp kan du få varsler om endringer direkte på telefonen

Oslo lufthavn venter mange reisende gjennom julen

Fra den 17. Desember og frem til nyttårsaften 31. desember forventer Avinor over 590 000 passasjerer gjennom Oslo lufthavn. En nedgang på 35 prosent fra de 915 000 i samme periode i 2019. Tallene er usikre og kan raskt endres om det kommer nye restriksjoner.

– Selv om trafikken er lavere enn før pandemien kan det tidvis bli kø, grunnet ekstra smitteverntiltak, mange reisende samtidig og mye bagasje når folk skal ha med julegaver og annet. I de aller travleste timene kan du derfor oppleve litt ventetid.

–Det er derfor lurt å møte opp i god tid, og gjøre seg klar til sikkerhetskontrollen før du står der og skal legge ting i boksene på båndet, forteller Nygaard Kvam.

Nissen må også gjennom sikkerhetskontrollen

Og selv om han har det aldri så travelt: selv ikke julenissen kan ta med hva han vil i sikkerhetskontrollen. Avinor minner om at julegaver ikke er unntatt reglene.

– Mat er stort sett tillatt, men krem, uansett om det er til kake eller fjes, regnes som væske. Derfor er det ikke noe særlig å komme med kremkake i sikkerhetskontrollen.

– Ellers er det de vanlige reglene som gjelder. Så knivsettet til svigerfar må, også i år, sendes i innsjekket bagasje, avslutter NygaardKvam.