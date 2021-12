- SkiStar Lodge Hundfjället er SkiStars siste satsing og kronjuvelen i Sälenfjellet – en resort som oser av kvalitet og kan sammenligne seg med internasjonale skianlegg, ifølge en pressemelding.

Det er en familieresort med nær beliggenhet til bakkene , og har alt du kan tenke deg av fasiliteter, og førsteklasses matopplevelser - alt under samme tak, og med skikjøring og naturopplevelser rett utenfor døren.

Tett på bakkene i Sãlen.

Lodgen har en eksklusiv, men lun atmosfære med koselige og flott innredede oppholdsrom, fellesarealer, hotellrom og leiligheter, inkl familieleilighet med Valle-tema. Lodgen har to restauranter og en stor lodgebar, spa-avdeling og treningsrom i direkte tilknytning til to moderne 8-seters stolheiser.

Her er det bakker og nærhet til flyplassen Scandinavian Mountains Airport 10 km unna.

Lodgen har to førsteklasses restauranter samt en stor lodgebar

Vil skape svensk fjellresort i toppklasse

– Som den ledende feriearrangøren for Skandinavia har vi med SkiStar Lodge Hundfjället definitivt gått fra å være et selskap med drift av skianlegg til å bli et selskap for aktive ferier året rundt. Vår visjon med den nye lodgen er å skape en svensk fjellresort i toppklasse med noe for alle. Med nærhet til flyplassen Scandinavia Mountains Airport og direkte tilknytning til heis og bakker, kan vi tilby våre gjester den beste servicen. Vi håper at Hundfjällets tidligere og nye gjester og besøkende vil sette pris på den nye lodgen, men alle fasilitetene og mange aktiviteter – ikke minst tilbudet med Pontus Frithiofs restauranter, sier Stefan Sjøstrand, administrerende direktør i SkiStar.

I leiligheten inntil lodgen ligger også relax-avdelingen, Frost Pool & Sauna, med muligheter for rekreasjon. Her er det både innendørs- og utendørsbasseng, boblebad med fossefall og ryggmassasje, en varm kilde og et caldarium (varm rom) med aromatiske dufter, aufgassbadstu samt tradisjonell badstue.

Hygge à la Aspen

Arktitektbyrået Agnes Ark står bak det morderne og staselige bygget, med 153 rom, 786 senger, konferansefasiliteter, spa, gym SkiStarshop og to førsteklasses restauranter samt en stor lodgebar. De norske interiørarkitektene hos Iplan har skapt lodgens varme, lune og rustikke atmosfære, med store panoramavinduer med utsikt mot fjellet. Gjennomgående for fellesarealene er mørkt tre, kopper, myke tepper, komfortable sittegrupper, åpne peiser og grønne planter.

–Aspen, Newport og Mammoth Moutain, i tillegg til den svenske fjellverden og Sälen, har inspirert oss i arbeidet med å skape en førsteklasses SkiStar-lodge med internasjonalt preg for svenske og utenlandske gjester. SkiStar Lodge Hundfjället er en oppdatert versjon av lodge-konseptet, SkiStar Lodge 2.0, men tidligere SkiStar-gjester og besøkende generelt vil allikevel se likhetene, sier Einar Salomonsen, interiørarkitekt hos Iplan.