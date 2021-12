Rauma tildelt merket for bærekraftig reisemål

- Bærekraft skal være en integrert del av arbeidet med utviklingen videre, og vi ser at merkeordningen er en viktig bidragsyter til å ta de riktige grepene, sier Anne Cathrine Enstad, prosjektleder for Visit Nordvest, i en pressemelding.

Merket for bærekraftig reisemål utdeles av Innovasjon Norge til reisemål som jobber systematisk over tid med bærekraftig utvikling. Destinasjonsselskapet Visit Nordvest har hatt det overordna ansvaret for arbeidet med merkeordningen, som har pågått siden våren 2019.

Naturbasert reiseliv



Rauma har lange tradisjoner innen reiseliv og turisme, der det naturbaserte reiselivet står i fokus. Her ligger flere av de nasjonale reiselivsikonene; som Trollstigen, Trollveggen og Romsdalseggen, og vi har vi et stort ansvar, både med tanke på besøksforvaltning og hvilken utvikling vi ønsker oss med tanke på fremtidens reiseliv, sider Anne Cathrine Enstad.

- Vi gratulerer Rauma med Merket for bærekraftig reisemål. Møre og Romsdal er en attraktiv region å besøke for både norske og utenlandske gjester. At regionen nå har sin andre merkede destinasjon styrker regionens attraktivitet og også Norge som reisemål totalt sett, sier reiselivsdirektør Bente Bratland Holm i Innovasjon Norge.

Bærekraftig cruiseturisme i Åndalsnes



Prosjektperioden har vart i rundt to år, og har inneholdt besvarelser og dokumentasjon av totalt 124 indikatorer inkludert cruiseindikatorer innenfor

bærekraftsområdene, der både kommunen, næringslivet og lokalbefolkning har vært involvert. Man også har satt i gang tiltak som for eksempel el-sykkelprosjekt, vertskapskurs, miljøsertifisering av reiselivsnæringen og fokus på helårsdrift.

Et eget sett med indikatorer innenfor cruise har også vært besvart, og her har Molde og Romsdal Havn vært aktivt inne i prosessen, og vist en fremoverlent holdning med tanke på en bærekraftig utvikling av cruiseturismen i Åndalsnes.

– Vi har vært med i styringsgruppen for prosjektet, og ser det som helt naturlig at vårt arbeid med å ta imot cruiseskip på Åndalsnes også går i en bærekraftig retning, sier havnedirektør Olav Akselvoll i Molde og Romsdal Havn.

Støttet av Innovasjon Norge



- Visit Nordvest inngikk en avtale med Nordveggen i Rauma som har vært prosjektleverandør for oss, der Anne Cathrine Enstad har vært vår lokale prosjektleder. Styringsgruppen har vært sammensatt av sentrale aktører fra reiselivsnæringen og kommunen, og det har også vært viktig for prosjektet at det har vært en god forankring i kommuneplaner og reisemålsstrategier for bærekraftsarbeidet. Det har i tillegg vært en viktig forutsetning av vi har fått på plass det økonomiske for å kunne gjøre denne jobben, og her har Gassror IKS, Rauma Kraftfond og Romsdalen AS vært inne som bidragsytere, i tillegg til at Innovasjon Norge støtter ordningen med midler, sier Torunn Dyrkorn prosjekteier og reiselivssjef i Visit Nordvest.