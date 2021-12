Nå får du oversikt over delebiler i Entur-appen

Entur jobber for å hele tiden å gjøre reisehverdagen enklere for folk flest. Og nå får de som trenger å leie en bil i alt fra noen timer til flere uker, mulighet til å finne delebil hos Entur.

– Å dele bil er veldig fint når man bare trenger bil en gang i blant. Det er både bærekraftig og miljøvennlig å ha bil på deling, så jeg er glad for at vi kan tilby denne tjenesten. For reisende vil det være enklere jo flere tilbud som er samlet på ett og samme sted, sier direktør for marked og mobilitet i Entur, Hanne Nettum Breivik i en pressemelding.

Fremsynt, bærekraftig og kundevennlig

– Vi er veldig stolte over å være først ute på Entur og dette er et viktig frempek på samhandling mellom sterke plattformer til kundenes beste, sier konsernsjef i Move About, Morten von Krogh i pressemeldingen.

– Fremtiden handler om samarbeid og kundeorientering. Det er etter vår oppfatning både fremsynt, bærekraftig og kundevennlig når Entur nå gjør våre delebiler og el-sykler tilgjengelig i sin app, sier Move About-sjefen.

Ønsker å vise flere delebiler i Entur

I 2022 vil Entur jobbe med å integrere enda flere sykler, delebiler og sparkesykler inn i sine tjenester. Allerede har Entur data fra mer enn 60 tilbydere av tog, buss, ferjer, trikker og t-baner i sin nasjonale reiseplanlegger.

Move About har delebiler over hele landet, og ikke minst på Østlandet, Trøndelag og i Rogaland, på destinasjoner som Oslo, Drammen, Kongsberg, Bø i Telemark, Fredrikstad, Sandvika, Ski, Fredrikstad, Nesbyen, Trondheim, Stavanger og Bryne. Move About er det første delebil-selskapet som samarbeider med Entur. Nå håper Breivik flere tilbydere av delebiler og delesykler vil gjøre som Move About og dele sine data med Entur.

– Entur ønsker at alle mobilitetstilbydere deler sine data med oss. Da vil det bli enda enklere for flere å velge å reise bærekraftig og miljøvennlig, sier Breivik.

I 2022 vil Entur jobbe med å integrere enda flere sykler, delebiler og sparkesykler inn i sine tjenester. Allerede har Entur data fra mer enn 60 tilbydere av tog, buss, ferjer, trikker og t-baner i sin nasjonale reiseplanlegger.

– Skal du reise kollektivt gir Entur-appen deg svaret på hvordan du enklest tar deg fra der du er til dit du skal, uansett om du må reise med tog, bane, buss, ferge – eller nå også delebil, avslutter Breivik.