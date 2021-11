Kunstverkene som nå skal vises ved Oslo lufthavn er maleriet "To småpiker med blå forklær" (1904-05) og en av Munchs originale litografiske steiner med motivet "Sløret" (1913-15).

– Vi er svært fornøyde med dette samarbeidet som virkelig bidrar til vår visjon og ønske om å berike livene til mennesker over hele verden med Munchs kunst. Kanskje skal noen reisende videre til nye MUNCH i Bjørvika - og det er symbolsk at det første som møter dem etter landing er et ekte Munch-verk, sier direktør ved MUNCH, Stein Olav Henrichsen, i en pressemelding.

Lufthavndirektør Stine Ramstad Westby ved Oslo lufthavn deler den betraktningen.

– Dette er en veldig flott avtale vi har med MUNCH om å få muligheten til å vise originalverk av Edvard Munch ved Oslo lufthavn. Det er et uventet og spennende tilbud til våre reisende. Ikke minst er det aktuelt nå, med det splitter nye museet i Bjørvika, sier Ramstad Westby.

To småpiker med blå forklær

Edvard Munch, Norges mest kjente kunstner, hadde sin egen måte å male ansikter på. I hans mest kjente motiv Skrik fremstår hovedfigurens ansikt nærmest som en maske. I oljemaleriet som nå viser på Oslo Lufthavn, To småpiker med blå forklær fra 1904–05, er jentenes øyne nesten redusert til sprekker. De er kledd på samme måte, som om de bærer en slags uniform, men kroppsspråket deres skiller dem fra hverandre.

I Sløret, den litografiske steinen fra 1913–15, forsøker en kvinne å skjule ansiktet sitt med et gjennomsiktig stykke tøy. Den nakne kroppen hennes er likevel godt synlig gjennom det tynne sløret.

Kunstverkene skiftes ut med et nytt originalverk etter en periode på ett til to år og inngår som en del av Oslo lufthavns omfattende kunstprogram. Et spesialdesignet monter er plassert i den nye utenlandspiren, lett tilgjengelig for både norske og internasjonale reisende.