Tidligere i pandemien innførte Norwegian en midlertidig ordning for gebyrfri endring av billetter som i utgangspunktet ikke er fleksible.

- Denne ordningen har selskapet nå valgt å forlenge, og kundene kan nå gjøre en ombooking uten gebyrer for alle flyreiser som er bestilt frem til 31. januar 2022, skriver selskapet i en pressemelding.

Hele reisen i den nye bestillingen, inkludert returreise, må være gjennomført innen 29. oktober 2022.

Dette betyr at kunder får mer fleksibilitet for bestillinger til ikke bare juleferien, men også til vinter-, påske-, sommer-, og høstferiene.

Lavprisselskapet Norwegian opererer med billetter i tre ulike kategorier: LowFare, LowFare+ og Flex. Det er varierende regler og vilkår etter hvilken billett man velger å kjøpe.

Bakgrunnen for å ha ulike billett-kategorier er å kunne tilby kundene valgfrihet slik at hver og en kan skreddersy den reisen som passer best. Kundene kan for eksempel velge om de ønsker å reise uten bagasje, med én koffert eller to, og reisende kan også velge sitt favorittsete som et tilleggsprodukt.