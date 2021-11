Den første rundreisen til Havila Capella har vært planlagt til

1. desember, men forhold som forsinket avgang fra verftet i Tyrkia, tøffe værforhold på seilasen hjem og en ekstra bunkring underveis til Norge har gjort at det dessverre blir for lite tid til å gjøre skip og mannskap klar til oppsatt dato.

Administrerende direktør i Havila Kystruten, Bent Martini, sier i en pressemelding at tidsplanen i utgangspunktet var tøff og tett fordi en ønskte å komme i trafikk så fort som råd.

- Det er mange som har ventet på oss. Derfor ville vi ikke ha noe unødig tid fram til første avgang. Men med utfordringene som møtte oss fra overlevering til vi kom til Norge, så hadde vi til slutt ikke noe annet valg enn å utsette første avgang til 12. desember dersom skip og mannskap skulle bli klare til å gi de reisende en god opplevelse på første turen. Vi beklager og er lei oss fordi vi har skuffet både folk langs kysten og passasjerer som hadde bestilt tur 1. desember.

Kystrutehistorie

Til tross for utsettelsen sier Martini at det samtidig er godt å få det første kystruteskipet til Norge og i havn i Bergen.

- Det blir stort for oss i Havila Kystruten å komme i gang med å seile på den klassiske kystreisen mellom Bergen og Kirkenes. Men vi vet også at det er et stort ansvar vi tar på oss, så det er med både ærefrykt og ydmykhet vi tar steget inn i kystrutehistorien og blir en del av livsnerven til folk langs norskekysten.

Han sier kystrutene og skipene på strekningen Bergen-Kirkenes har vært – og fortsatt er – en viktig del av hverdagen til folk og næringsliv langs kysten.

- Og vi gleder oss til vi skal få tilby nye, sikre og grønne båter som skal gi gode tjenester både til reisende og de som skal frakte gods.

Havila Castor

Dessverre melder byggeverftet i Tyrkia også om forsinkelser på skip nummer to, Havila Castor. Det er nå forventet overlevering innen utgangen av februar og første rundreise fra Bergen 7. april. Verftet begrunner forsinkelsene med blant annet økte utfordringer knyttet til økt koronasmitte både i Tyrkia og ved veftet.