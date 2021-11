Hjem til jul med Norwegian

Mange benytter julen til å reise på besøk til nære og kjære.

Norwegian setter opp ekstra flyvninger og forsterker allerede eksisterende tilbud i Norge slik at man tidlig kan planlegge reisen hjem til jul, eller til andre reisemål i juleferien.

– Basert på mange års erfaring, legger vi opp til et ruteprogram i høytiden som vi håper vil klaffe bra med våre kunders behov. Det er mange på reise i denne perioden, og det kan lønne seg å være tidlig ute for å sikre seg de rimeligste billettene, sier Christoffer Sundby, konserndirektør for marked, salg og kundeservice i Norwegian, i en pressemelding.

Juleferien er en populær tid for reiser. Svært mange reiser innenlands og skal hjem til jul, men det er også en del som velger å tilbringe ferien utenlands. Norwegian har også mange aktuelle ruter for de som vil feire julen under solen lengre sør i Europa, og selskapet har også trappet opp tilbudet til Spania i vinter.

Økt fleksibilitet

For å øke fleksibiliteten til kundene har Norwegian nå valgt å forlenge muligheten til én gebyrfri ombooking av alle billettyper, inkludert billettyper som i utgangspunketet ikke er fleksible. Dette gjelder reiser som bestilles innen 31. januar 2022, og som i sin helhet gjennomføres innen 29. oktober 2022.

I Norge setter Norwegian opp to juleruter mellom Oslo i sør og Andøya og Lakselv i nord. Ekstraavgangene er mellom Oslo og Harstad/Narvik (Evenes), Tromsø og Bodø.

Juleruter:

Oslo- Lakselv, 22. desember og 1. januar

Oslo - Andøya, 22. desember og 2. januar

Ekstra juleflyvninger:

Oslo - Evenes: 21., 23., 27. desember

Oslo - Tromsø: 21. og 23. desember

Oslo - Bodø: 22. og 23. desember